Un dollar pour tenter le rêve américain: la loterie américaine change les règles

Le Département d’État américain a dévoilé un nouveau règlement pour la loterie des visas. Intitulé «Barème des frais pour les services consulaires, le Département d’État et les ambassades et consulats à l’étranger – Modification des frais des visas», ce texte instaure un droit d’inscription symbolique d’un dollar. Chaque candidat devra régler ce montant en ligne lors de la soumission de sa candidature via un portail de paiement sécurisé. Cette mesure entrera en vigueur dès la veille de l’ouverture de la session DV-2027 (les inscriptions à la loterie des visas américaine commencent environ deux ans avant l’année où les visas seront attribués).

Responsabiliser les candidats et limiter les fraudes

Jusqu’ici, s’inscrire à la loterie américaine ne coûtait rien. Une facilité qui ouvrait la porte à des vagues de candidatures massives, souvent doublées, fantaisistes, ou déposées sans véritable projet d’émigration. Désormais, selon le Département d’État, ce droit d’un dollar vise à responsabiliser les postulants, à décourager les inscriptions frauduleuses orchestrées par des intermédiaires peu scrupuleux et à couvrir une partie des frais de gestion. L’administration américaine estime que cette contribution pourrait générer environ 25 millions de dollars par an, permettant d’alléger les dépenses publiques liées au traitement de millions de dossiers.

Des frais consulaires inchangés pour les lauréats

Les autres frais, en particulier ceux appliqués aux candidats retenus pour l’étape consulaire, demeurent inchangés. Les personnes tirées au sort devront toujours s’acquitter de 330 dollars américains pour l’entretien consulaire (tarif officiel du Bureau des affaires consulaires), auxquels s’ajoutent les frais de la visite médicale obligatoire, des traductions de documents, ainsi que des dépenses liées aux déplacements et à l’installation aux États-Unis.

Un programme pensé pour diversifier l’immigration vers les États-Unis

Lancée en 1990 dans le cadre de l’Immigration Act, la Green Card Lottery attribue chaque année près de 55.000 visas de résidence permanente, selon les chiffres du Bureau des affaires consulaires. Elle cible en particulier les ressortissants de pays dont l’immigration vers les États-Unis est historiquement faible.

Le Maroc figure parmi les nations les plus représentées, avec de nombreux candidats espérant décrocher le précieux sésame. Pour eux, comme pour tous les lauréats, la Green Card ouvre la voie à une vie et un travail légal sur le sol américain, concrétisant le rêve américain pour des milliers de familles. Un dollar d’inscription change la donne, mais ne brise en rien l’espoir: le rêve américain demeure à portée de main pour tous ceux qui osent tenter leur chance.