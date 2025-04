Un budget de 715 millions de dirhams: Fès met le paquet sur l’artisanat

Dans le cadre du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, une enveloppe budgétaire de plus de 715 millions de dirhams a été allouée au secteur de l’artisanat dans la région de Fès-Meknès.

Cette initiative, indique le magazine Challenge, vise à renforcer l’infrastructure artisanale, préserver les métiers traditionnels, et stimuler l’économie sociale et solidaire.

Selon la direction régionale de l’artisanat à Fès, 23 projets ont été retenus.

Douze d’entre eux ont été approuvés lors de la première phase, mobilisant environ 399 millions de dirhams, tandis que les onze restants, validés lors de la seconde phase, bénéficieront d’un financement de près de 316,2 millions de dirhams.

Ces projets couvrent un large éventail d’initiatives structurantes, allant de la formation professionnelle à la création d’espaces commerciaux, en passant par la modernisation d’infrastructures artisanales traditionnelles.

Parmi les projets phares, figure la création d’une foire permanente de l’artisanat à Fès (50 millions de dirhams), destinée à offrir une vitrine continue pour les produits locaux, ainsi que la mise en place d’une zone d’activités artisanales à Ain Bida (30 millions de dirhams).

Autre projet majeur: la construction de l’École nationale des arts traditionnels à Fès (96 millions de dirhams), qui devrait devenir un centre de référence pour la transmission des savoir-faire ancestraux.

À cela, s’ajoute la deuxième tranche de l’extension de l’Institut Spécialisé des Arts Traditionnels (ISAT) à Fès (21 millions de dirhams), ainsi que la finalisation des travaux de la tannerie traditionnelle complémentaire d’Aïn Nokbi (3,5 millions de dirhams).

La stratégie régionale entend également étendre son impact au-delà de la capitale spirituelle du Royaume. À Meknès, la réhabilitation du complexe artisanal absorbe 20 millions de dirhams, tandis qu’à Sefrou, la deuxième tranche du complexe artisanal sera lancée pour 6 millions de dirhams. Un nouveau complexe artisanal verra aussi le jour à Boulemane pour un montant de 5 millions de dirhams.

Un projet d’envergure de 107,5 millions de dirhams prévoit la mise en place, en première phase, de zones d’activités artisanales spécialisées dans les métiers liés à l’automobile à Fès, Meknès, Ifrane et Boulemane.

Le programme ne se limite pas aux infrastructures. Il met aussi l’accent sur la valorisation de la marque artisanale régionale et le renforcement de l’économie sociale et solidaire. Un projet intégré de promotion de cette économie mobilisera 48 millions de dirhams, accompagné d’un programme de soutien de 8 millions de dirhams.

Un budget de 4 millions de dirhams est également dédié à la mise en place d’un certificat collectif d’authenticité pour garantir l’origine et la qualité des produits.

Dans une optique de durabilité, plusieurs actions visent à moderniser les pratiques artisanales, notamment par l’introduction de fours à gaz pour réduire l’impact environnemental des secteurs de la poterie et de la chaux (108,6 millions de dirhams).

La préservation des savoir-faire en voie de disparition est également au cœur du programme, à travers l’initiative «Trésors artisanaux marocains», qui ambitionne de sauvegarder des métiers menacés.

La région entend également créer des espaces dédiés à la commercialisation des produits issus de l’économie sociale, former les jeunes aux métiers de la joaillerie et du verre, et soutenir la formation continue dans l’ensemble du secteur.