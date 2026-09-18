Turnix d’Andalousie: les eaux et forêts lancent un programme de conservation

Cette sous-espèce d’oiseau menacée compte une population sur le littoral atlantique marocain. Le programme vise à contribuer à sa sauvegarde et à renforcer les efforts de conservation engagés au Maroc.

Il associe le suivi des populations sauvages, la conservation ex situ, la reproduction en captivité et la préservation de la diversité génétique, afin de renforcer les perspectives de conservation à long terme de l’espèce.

Une espèce en déclin, une responsabilité pour le Maroc

Le Turnix d’Andalousie est une espèce discrète des milieux agricoles et naturels du bassin méditerranéen. Ses populations ont fortement décliné au cours des dernières décennies. Au Maroc, une population subsiste sur le littoral atlantique. Elle se trouve notamment dans la région de Oualidia et demeure liée aux paysages agricoles traditionnels ainsi qu’aux habitats favorables à son maintien.

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Cette situation confère au Maroc une responsabilité particulière dans la conservation de cette sous-espèce. La préservation de ses habitats et le suivi de son évolution constituent des enjeux importants pour sa sauvegarde.

Premières actions engagées dès 2026

Les premières actions du programme ont été engagées en 2026. Elles ont porté sur la prospection et le suivi des populations sauvages et ont permis la collecte d’œufs ainsi que leur incubation et leur éclosion en captivité au Maroc. Cette étape marque une avancée importante dans la mise en place d’un dispositif de conservation ex situ de l’espèce.

Un premier noyau reproducteur est aujourd’hui maintenu au Zoo d’Ain Sebaâ à Casablanca. Il constitue un réservoir de sécurité pour l’espèce. Il servira de base au développement de futures actions de conservation, notamment en matière de reproduction. Il permettra à terme de renforcer les populations sauvages.

La gestion de ce noyau repose sur un suivi rigoureux de la reproduction, de l’état sanitaire et des caractéristiques génétiques des individus. Ces actions visent à préserver au mieux la diversité génétique de la population ex situ et à constituer progressivement un dispositif permettant d’accompagner les efforts de conservation de l’espèce dans son milieu naturel.

«La conservation du Turnix d’Andalousie constitue un enjeu particulier compte tenu de la fragilité de sa population encore présente au Maroc. La mise en place d’un dispositif de conservation ex situ vient renforcer les mesures engagées pour préserver cette espèce et constitue une garantie supplémentaire pour son avenir. Notre objectif est de consolider progressivement les connaissances, les capacités de reproduction et les moyens de conservation nécessaires pour accompagner durablement la population sauvage», souligne le Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts Abderrahim Houmy.

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Ce programme s’inscrit dans l’engagement plus large de l’ANEF en faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des espèces menacées. Il illustre l’importance accordée au développement de dispositifs complémentaires associant conservation in situ et ex situ, suivi scientifique des populations et mobilisation de l’expertise nationale et internationale.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030». Ce plan prévoit la conservation de la biodiversité, à la protection des espèces menacées et le développement de connaissances et de compétences dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel.