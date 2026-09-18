Société

Turnix d’Andalousie: les eaux et forêts lancent un programme de conservation

Le Turnix d'Andalousie est une espèce d'oiseau en voie de disparition.

L’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) annonce la mise en œuvre d’un programme de conservation ex situ du Turnix d’Andalousie (Turnix sylvaticus sylvaticus). Cette sous-espèce d’oiseau menacée compte une population sur le littoral atlantique marocain. Le programme associe suivi des populations sauvages, conservation ex situ, reproduction en captivité et préservation de la diversité génétique. Objectif: renforcer les perspectives de conservation à long terme de l’espèce.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 11h27

Cette sous-espèce d’oiseau menacée compte une population sur le littoral atlantique marocain. Le programme vise à contribuer à sa sauvegarde et à renforcer les efforts de conservation engagés au Maroc.

Il associe le suivi des populations sauvages, la conservation ex situ, la reproduction en captivité et la préservation de la diversité génétique, afin de renforcer les perspectives de conservation à long terme de l’espèce.

Une espèce en déclin, une responsabilité pour le Maroc

Le Turnix d’Andalousie est une espèce discrète des milieux agricoles et naturels du bassin méditerranéen. Ses populations ont fortement décliné au cours des dernières décennies. Au Maroc, une population subsiste sur le littoral atlantique. Elle se trouve notamment dans la région de Oualidia et demeure liée aux paysages agricoles traditionnels ainsi qu’aux habitats favorables à son maintien.

Lire aussi : ANEF: les actions et avancées dans la conservation des zones humides au Maroc

Cette situation confère au Maroc une responsabilité particulière dans la conservation de cette sous-espèce. La préservation de ses habitats et le suivi de son évolution constituent des enjeux importants pour sa sauvegarde.

Premières actions engagées dès 2026

Les premières actions du programme ont été engagées en 2026. Elles ont porté sur la prospection et le suivi des populations sauvages et ont permis la collecte d’œufs ainsi que leur incubation et leur éclosion en captivité au Maroc. Cette étape marque une avancée importante dans la mise en place d’un dispositif de conservation ex situ de l’espèce.

Un premier noyau reproducteur est aujourd’hui maintenu au Zoo d’Ain Sebaâ à Casablanca. Il constitue un réservoir de sécurité pour l’espèce. Il servira de base au développement de futures actions de conservation, notamment en matière de reproduction. Il permettra à terme de renforcer les populations sauvages.

La gestion de ce noyau repose sur un suivi rigoureux de la reproduction, de l’état sanitaire et des caractéristiques génétiques des individus. Ces actions visent à préserver au mieux la diversité génétique de la population ex situ et à constituer progressivement un dispositif permettant d’accompagner les efforts de conservation de l’espèce dans son milieu naturel.

«La conservation du Turnix d’Andalousie constitue un enjeu particulier compte tenu de la fragilité de sa population encore présente au Maroc. La mise en place d’un dispositif de conservation ex situ vient renforcer les mesures engagées pour préserver cette espèce et constitue une garantie supplémentaire pour son avenir. Notre objectif est de consolider progressivement les connaissances, les capacités de reproduction et les moyens de conservation nécessaires pour accompagner durablement la population sauvage», souligne le Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts Abderrahim Houmy.

Lire aussi : Agadir: les travaux de réhabilitation de la Vallée des oiseaux avancent à bon rythme

Ce programme s’inscrit dans l’engagement plus large de l’ANEF en faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des espèces menacées. Il illustre l’importance accordée au développement de dispositifs complémentaires associant conservation in situ et ex situ, suivi scientifique des populations et mobilisation de l’expertise nationale et internationale.

Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030». Ce plan prévoit la conservation de la biodiversité, à la protection des espèces menacées et le développement de connaissances et de compétences dans le domaine de la conservation du patrimoine naturel.

Par La Rédaction
Le 18/09/2026 à 11h27
#Turnix d'Andalousie#oiseau en voie de disparition#Plan de conservation#ANEF#Espèces menacées d'extinction

LEs contenus liés

Société

ANEF: campagne nationale de sensibilisation contre les incendies de forêt

Economie

Développement durable: un partenariat ANEF-AFD pour la préservation des forêts au Maroc

Economie

ANEF: les actions et avancées dans la conservation des zones humides au Maroc

Economie

Agadir: les travaux de réhabilitation de la Vallée des oiseaux avancent à bon rythme

Articles les plus lus

1
Archéologie: découverte à Oued Beht des plus anciens remparts du Maghreb datés de plus de 3.000 ans
2
L’œil de Gueddar. Hausse des prix des carburants: un seul gagnant, toujours le même
3
Mondial 2026: le directeur du FBI adresse une lettre de reconnaissance aux équipes de la DGSN-DGST
4
Avant la saison des pluies... Combien les barrages marocains ont-ils perdu de leur capacité de stockage à cause de l’envasement?
5
Exclu360. T-shirts sur Sebta: le refus de Lamine Yamal a fait basculer la décision du Barça
6
Des ambassades, des vols RAM et une série d’accords économiques: le Maroc et Israël tracent un nouveau cap commun
7
Avez-vous des nouvelles de Walid Benflis?
8
Sebta: l’eurodéputée Ilaria Salis ouvre le débat que l’Espagne voulait à tout prix éviter
Revues de presse

Voir plus