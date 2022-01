Seringues d'insuline. Le diabète de type 2, également appelé diabète non insuline-dépendant (DNID) ou diabète gras, touche essentiellement les personnes de plus de 40 ans.

Les complications du diabète peuvent conduire à la cécité, à la destruction de la fonction rénale et à l’amputation des orteils ou d’un pied. Seul moyen d’éviter ces causes d’handicaps: le dépistage et le diagnostic précoce du diabète. Les pharmaciens d’officine montent au créneau.

«Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé qui peut jouer un grand rôle dans l’éducation sanitaire et dans le dépistage précoce de certaines maladies handicapantes comme le diabète ou l’hypertension artérielle», crie haut et fort la Dr Aïcha Zahi, pharmacienne d’officine et présidente de la Société marocaine de valorisation de l’acte officinal (SMVAO).

Ces propos ont résonné lors de la journée d’information et de formation des pharmaciens d’officine de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en prévision de la campagne de dépistage du diabète de type 2, qui aura lieu de façon gracieuse dans 150 officines, les 18 et 19 janvier 2022.

Il faut rappeler que le diabète de type 2, également appelé diabète non insuline-dépendant (DNID) ou diabète gras, touche essentiellement les personnes de plus de 40 ans.

Cette maladie est grave par ses complications notamment sur le cœur, les vaisseaux sanguins, les reins et les nerfs.

Sa prise en charge repose sur les mesures hygiène-diététiques (alimentation équilibrée et activité physique), ainsi que sur des traitements médicamenteux.

La Dr Aïcha Zahi, présidente de la SMVAO, insiste sur le fait que le diabète de type 2 est devenu une vraie épidémie non infectieuse du XXIe siècle.

Le diabète de type 2 est un réel problème de santé publique. Il est la première cause de cécité, d’insuffisance rénale chronique, ainsi que de la première cause d’amputation des membres inférieurs.

Les conséquences médicales, sociales et économiques sont par ailleurs catastrophiques. L’enquête STEPWIZE, enquête nationale réalisée par le ministère de la Santé en 2017-2018, a montré que plus de 2.7 millions de Marocaines et de Marocains sont atteints du diabète de type 2.

Ce qui rend cette situation encore plus grave est le fait que 50% d’entre eux ignorent qu’ils souffrent de diabète et qu’ils doivent impérativement consulter un médecin.

Il faut rappeler que la prévalence, à l'échelle mondiale en 2019 est 9.3% et sera de 10.2% en 2030.

La prévalence étant le nombre de cas d’une maladie dans une population donnée à un moment donné, englobant aussi bien les cas nouveaux que les cas anciens.

C’est ainsi qu’au Maroc en 2019, la prévalence est de 10.6% avec 2.2 millions de pré-diabétiques (personnes qui ne se prennent pas en charge sur le plan de mode de vie et d’alimentation et deviendront diabétiques, nécessitant alors impérativement un traitement médical).

Face à cette situation alarmante, la Société Marocaine de Valorisation de l’Acte Officinal (SMVAO), en partenariat avec le ministère de la Santé, lance cette campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète type 2, en marge de la journée mondiale du diabète.

La sensibilisation et le dépistage se dérouleront au sein des officines et à titre gracieux.

Le dépistage du diabète type 2 se fera moyennant un glucomètre (appareil qui mesure le taux de sucre dans le sang).

Les sujets ayant une glycémie anormalement élevée seront systématiquement orientés vers un laboratoire d’analyses biologiques et vers un médecin public ou privé afin de confirmer ou d'infirmer l’hyperglycémie (augmentation du taux du sucre dans le sang).

L’objectif de cette initiative, précise la Dr Aïcha Zahi, est d’entamer le traitement du diabète à ses débuts afin d’éviter des complications liées au diabète type 2 telles que la rétinopathie, l'atteinte rénale, complications cardiovasculaires, etc.

Ces complications, qui handicapent les patients, engendrent un coût non négligeable, aussi bien pour le patient que pour le système de santé.

Le dépistage précoce du diabète et de son suivi au niveau des pharmacies permet au patient de mener une vie normale.

Le rôle du pharmacien d’officine (12 000 pharmacies au Maroc ) et de son équipe est primordial dans la prévention sanitaire.

Les résultats de cette campagne de dépistage du diabète dans la région de Rabat, Salé, Kénitra, seront présentés fin février 2022, indique la Dr Zahi.

Par ailleurs, la SMVAO prévoit, durant toute l’année 2022, de reproduire ces dépistages dans d’autres Régions du Maroc, en partenariat avec le ministère de la Santé et les médecins du secteur libéral.

Le travail scientifique de la Dr Jihane Benamrane sur le rôle du pharmacien d’officine dans la lutte contre le diabète, publié en 2017, conclut au fait que le suivi médical du diabète par le médecin garde son importance dans le contrôle de l’évolution de la maladie, et aussi dans la prévention contre l’augmentation que ce soit de la prévalence de la maladie ou bien du taux de mortalité dû au diabète.

Elle ajoute qu'en plus de l’accompagnement des patients diabétiques dans le suivi de leur maladie, les pharmaciens d’officine ont un rôle aussi important dans le dépistage du diabète et la détection de ses différents facteurs de risque chez les personnes non atteintes.

Cela est lié au fait de la proximité du pharmacien d’officine des patients et que le conseil reste le pilier dans l’exercice de son métier.

Il repose sur l’éducation et la sensibilisation pour un mode de vie sain.

Pour la Dr Aïcha Zahi, la SMVAO s’est assignée comme objectifs d’oeuvrer pour valoriser la fonction soignante de l’équipe officinale ainsi que l’acte officinal dans l’intérêt du patient.

«Cette valorisation ne peut se faire sans adopter une démarche qualité et sans mener des études à même d’évaluer l’apport du pharmacien dans la prise en charge des patients et les attentes aussi bien de ces derniers que des autres professionnels de santé», conclut la présidente de la SMVAO.

*Le Dr Anwar Cherkaoui est médecin. Lauréat du cycle supérieur de l'Iscae, il a été, trente années durant, le responsable de la communication médicale du CHU Ibn Sina de Rabat.