Dans un communiqué, la compagnie aérienne Air Arabia Maroc annonce le lancement de vols directs à partir de Tanger et de Fès et à destination de deux aéroports différents à Istanbul.

Les vols au départ de Tanger et à destination de l'aéroport international Sabiha Gökçen décolleront à 18h10 (heure locale) chaque vendredi. Les vols, opérés à partir de cet aéroport turc à destination de la perle du Nord, s’envoleront à 01h35 (heure locale) chaque samedi. Ces vols seront lancés à partir du 12 novembre 2021.

Quant aux horaires des vols directs à destination de l'aéroport international d'Istanbul, à partir de Fès, ils seront opérés chaque samedi à 16h45 (heure locale). Les vols, opérés à partir de cet aéroport turc à destination de la capitale spirituelle du Maroc, s’envoleront à 00h20 (heure locale) chaque samedi. Ces vols seront lancés à partir du 20 novembre 2021.

Air Arabia Maroc précise dans son communiqué que les passagers peuvent désormais réserver leurs vols directs entre le Maroc et Istanbul directement sur son site, ou encore via le centre d'appels et les agences de voyage.

Le transporteur aérien rappelle avoir introduit une couverture d'assurance Covid-19 gratuite pour ses clients, dans le but de leur garantir en permanence les meilleurs niveaux de sécurité à chaque étape de leur voyage. Cette assurance est automatiquement incluse dans la réservation des passagers; aucun document supplémentaire n’est demandé.