Trafic de drogue: après huit ans de cavale, le plus grand baron du Gharb est tombé

Les services de la gendarmerie relevant du commandement régional de Kénitra ont arrêté, jeudi 3 octobre, un narcotrafiquant notoire dans la région du Gharb qui faisait l’objet d’avis de recherche de plusieurs services de sécurité à l’échelle locale et nationale.

Le baron, en fuite depuis 2016, a été interpellé dans la localité de Kceibya dans les environs de Kénitra, rapporte Al Akhbar du week-end (5 et 6 octobre). Des sources proches de l’enquête indiquent que le prévenu avait disparu de la circulation depuis huit ans. Il aurait passé plus de quatre ans à l’étranger avant de revenir discrètement au Maroc où il a repris ses activités de trafiquant de drogue. Il a ainsi pu étendre ses réseaux à partir de ses fiefs traditionnels dans la région du Gharb et Moulay Bousselham jusqu’aux différents accès à la mer dans le sud du royaume.

Malgré sa disparition pendant huit ans, le nom de ce narcotrafiquant, surnommé Lakraa, a été évoqué dans plusieurs enquêtes de la région. Les éléments de la gendarmerie et de la sûreté nationale ont ainsi déjoué des dizaines de tentatives de trafics qui se sont avérées commanditées par le réseau dirigé par cet individu. L’homme a fait preuve d’une incroyable capacité à se cacher et à vivre dans la clandestinité tout en planifiant à distance ses opérations criminelles avec l’aide de ses complices.

Selon des sources proches de l’enquête, son arrestation pourrait faire tomber des personnalités et des fonctionnaires soupçonnés de lui avoir assuré l’immunité et de l’avoir aidé.

Le quotidien Al Akhbar rappelle, par ailleurs, que les gendarmes relevant du commandement régional de Kénitra ont dernièrement déjoué une tentative de trafic de deux tonnes de Chira et arrêté cinq individus dans les environs de Moulay Bousselham.