Al Hoceima: 10 ans de prison pour un trafiquant de drogue par hélicoptère

La Chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel d’Al Hoceima a condamné, dernièrement, à dix ans de prison ferme un trafiquant de drogue notoire qui utilisait un hélicoptère pour acheminer ses cargaisons.

Le baron a été interpellé en juillet dernier suite au repérage d’un hélicoptère, transportant une cargaison de drogue, qui avait atterri dans la région de Tizi Tchen dans la province d’Al Hoceima, rapporte Al Akhbar du jeudi 5 septembre. L’enquête a révélé que le narcotrafiquant était impliqué dans de grandes opérations de trafic international de drogue, à destination de l’Europe, via les voies maritimes et aériennes. Les perquisitions à son domicile ont permis de saisir d’importantes sommes en devises, probablement issus de ses activités illicites.

Le phénomène du trafic international de drogue avec l’utilisation d’avions constitue un défi aux services de sécurité, à la gendarmerie royale et aux Forces armées royales au niveau des régions du Nord et dans le Rif, à cause de leur dangerosité sur la sécurité du pays.

Ces avions peuvent en effet servir dans des actes criminels dans un contexte mondial marqué par de nombreux foyers de tension et de défis sécuritaires. De ce fait, les appareils sécuritaires déploient de gros efforts pour améliorer leurs techniques et développer leur stratégie, afin de face à ces défis, en renforçant la coopération avec les agences mondiales et en développant les systèmes de détection dans les régions frontalières.

Il y a quelques années, les services de sécurité avaient découvert, dans la périphérie de Tanger, un aéroport clandestin destiné au trafic des stupéfiants. Il s’agissait d’une route bitumée située dans une plaine de la région de «Hajr Nahl», relaie Al Akhbar.

Ce lieu est un terrain plat qui rend difficile la surveillance des mouvements de trafic aérien, notamment des petits avions qui volent à une basse altitude. Il n’est pas exclu que cet aéroport clandestin ait été utilisé pendant des décennies par les barons de la drogue dans la région, avant qu’il ne soit découvert suite au crash d’un avion, causé par une surcharge de drogue.

Pour rappel, il y a deux ans, un petit hélicoptère s’était écrasé dans les environs d’Assilah, tandis qu’un autre s’est crashé près de Ksar Kebir.