Tim Burton sévit à nouveau avec «Beetlejuice Beetlejuice», en salle à partir du mercredi

Jenna Ortega, Michael Keaton et Winona Ryder, les trois acteurs principaux de «Beetlejuice Beetlejuice».

Plus de 35 ans après le premier opus, Tim Burton convoque de nouveau l’univers déjanté de «Beetlejuice», avec une suite intitulée «Beetlejuice Beetlejuice». Dans ce come-back nostalgique, il embarque avec lui Michael Keaton, toujours dans le rôle du sémillant fantôme «bio-exorciste», ainsi que Winona Ryder et Catherine O’Hara, qui reprennent également leurs rôles de l’épisode précédent.

Ce casting fleurant bon le passé reçoit le renfort de Jenna Ortega, révélée par la série Netflix «Mercredi», de l’inévitable Willem Dafoe, de la toujours élégante Monica Bellucci et du trop rare Justin Theroux.

Le pitch? Après une tragédie familiale, les Deetz reviennent à Winter River, là où s’étaient déroulés les événements du premier film. Encore hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia (Winona Ryder) voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid (Jenna Ortega) découvre la maquette de la ville dans le grenier, et ouvre accidentellement un portail vers l’au-delà, faisant ressurgir le fameux démon farceur.

Avec des effets spéciaux mêlant images numériques et décors réels, «stop motion», marionnettes et maquillages «à l’ancienne», Burton renoue avec l’esprit artisanal qui a toujours caractérisé son cinéma. Le résultat semble convaincant, puisque, sorti le week-end dernier aux États-Unis et au Canada, «Beetlejuice Beetlejuice» s’est adjugé la première place du box-office, avec des recettes avoisinant les 75 millions de dollars.