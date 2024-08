Tétouan: le vice-président de la commune aurait détourné 250 millions de dirhams

Le juge d’instruction de la cinquième chambre chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Rabat poursuit son enquête dans l’affaire du détournement de fonds au sein d’une banque impliquant le vice-président de la commune urbaine de Tétouan, Daniel Ziouziou. Lequel accusé, placé en détention provisoire en mai 2024, avait exercé en tant que directeur régional de ladite banque, rapporte Al Akhbar du week-end (24 et 25 août).

Des sources autorisées ont indiqué que le montant des sommes détournées est estimé à plus de 250 millions de dirhams. Les mêmes sources soulignent que les investigations des enquêteurs ont révélé une relation ambiguë entre le directeur de la banque et une dame ayant bénéficié d’importants transferts d’argent, effectués par étapes.

L’enquête s’oriente sur l’activité commerciale de la bénéficiaire pour déterminer si elle a investi cet argent dans des projets ou si elle en a transféré une partie vers l’étranger. En tout cas, les enquêteurs s’activent à dénouer les fils de cette intrigue qui porte sur le détournement de dizaines de millions de dirhams de comptes de clients de ladite banque et la création d’un système bancaire similaire à celui utilisé par Bank Al-Maghrib.

L’accusé a même puisé dans l’argent public après que les dirigeants de l’association des œuvres sociales des fonctionnaires de la commune de Tétouan ont découvert la disparition de 5 millions de dirhams de son compte. Lequel compte a été bloqué, auparavant, dans des circonstances mystérieuses en contrepartie d’intérêts conséquents.

Les enquêteurs n’excluent pas que ces sommes se soient évaporées au casino de Tanger, en plus de suspicions de financement de projets immobiliers infructueux, de dettes non remboursées ou d’opérations de blanchiment d’argent.

Il faut rappeler, souligne Al Akhbar, que le juge d’instruction de la cinquième chambre chargée des crimes financiers près la cour d’appel de Rabat avait décidé de placer en détention provisoire le directeur de la banque et vice-président de la commune de Tétouan, Daniel Ziouziou, à la prison locale de Témara. Le magistrat l’a poursuivi pour les chefs d’inculpation de «formation d’un réseau de détournement de fonds publics, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données électroniques et falsification de documents bancaires dans le but de détournement».