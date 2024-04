Commune urbaine de Tétouan: soupçonné de corruption, le vice-président s’enfuit à l’étranger

Anas Al-Yemlahi, troisième vice-président de la commune urbaine de Tétouan, se retrouve au cœur d’un scandale de corruption datant de l’époque où il était conseiller dans le cabinet d’un ancien ministre.

Cet élu est aujourd’hui officiellement accusé dans une plainte déposée auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Tétouan, qui a confié l’enquête à la Police judiciaire de la ville.

Selon Al Akhbar de ce jeudi 18 avril, «le mis en cause, qui était conseiller au cabinet d’un ancien ministre, aurait perçu un pot-de-vin de 30.000 dirhams pour intervenir en faveur de l’épouse du plaignant, afin de [lui faire frauduleusement] réussir un concours d’accès à la fonction publique dans un organisme étatique».

Selon des sources interrogées par le quotidien, «après l’affichage des résultats définitifs du concours en question, il s’est avéré que l’épouse du plaignant n’avait pas été admise et que l’élu accusé n’avait donc pas honoré sa promesse».

Contraint de restituer l’argent que lui avait remis la partie plaignante, «le mis en cause n’a rendu qu’une partie de la somme reçue», relaie Al Akhbar, qui précise qu’il avait promis de s’acquitter du reste plus tard, ce qu’il n’a pas fait. Les victimes de cette arnaque ont par la suite déposé plainte.

Cette affaire, de l’avis de Maître Mohamed Ghaloussi, président de l’Association marocaine de protection des deniers publics, devrait être traitée par le procureur général du Roi près la cour d’appel de Rabat, car la somme exigée par le mis en cause, de 300.000 dirhams, est supérieure à une somme de 100.000 dirhams, montant à même de permettre que cette «affaire [de corruption] devrait être classée dans la catégorie des crimes et non des délits», a-t-il précisé.