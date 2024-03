Corruption: deux ans de prison ferme pour l'ancien maire de Moulay Yaâcoub

Fin du procès de Mohamed Laidi. L’ancien président de la commune de Moulay Yaâcoub, ex-député de l’Istiqlal, poursuivi en état de détention pour «falsification de documents officiels, dilapidation de deniers publics, trafic d’influence et corruption», a été condamné hier, mardi 19 mars 2024, à une peine de réclusion criminelle de deux ans, et au versement d’une amende de 5000 dirhams.

Six autres accusés dans cette affaire, cinq ingénieurs et un technicien de la commune, poursuivis en état de liberté provisoire, ont eux aussi été condamnés par la justice, relaie Al Akhbar de ce jeudi 21 mars 2024.

Selon le quotidien, «un fonctionnaire de la commune, technicien de son état, s’est vu infliger une peine d’une année de prison ferme, assortie d’une amende de 2000 dirhams, alors que cinq ingénieurs ont été condamnés à deux mois avec sursis».

Ce procès a débuté après les conclusions de l’enquête menée par la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, sous la supervision du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès. Sur la base de ses conclusions, le dossier a ensuite été transféré au juge d’instruction près la même Cour d’appel.

Il s’agit, rappelle le quotidien, d’un lourd dossier, qui se fonde sur des défaillances relevées par l’inspection générale de l’administration territoriale et des plaintes déposées par des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits humains, qui ont accusé l’ancien président de la commune de mauvaise gestion, d’abus de confiance, de trafic d’influence et de diverses irrégularités financières et administratives.

Après l’énoncé de ce verdict en première instance, le procès doit se poursuivre en appel devant la même juridiction.