Dilapidation de l’argent du club du MAS: une enquête judiciaire est ouverte

Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Fès a transmis à la brigade régionale de la police judiciaire une plainte relative à des soupçons de malversations financières dans la gestion du club de football du Maghreb de Fès (MAS). Le coordinateur de l’Instance nationale de protection des biens publics et de la transparence (INPBPTM) qui a déposé cette plainte a été entendu par les enquêteurs, rapporte Al Akhbar du vendredi 8 mars.

La plainte évoque des soupçons de dilapidation des deniers publics ayant entrainé une trésorerie déficitaire et l’accumulation de dettes. En cause: la mauvaise gestion et le manque de transparence des dirigeants du club. Rappelons que le club bénéficie du soutien financier public de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et des conseils élus en plus des recettes de la société qui gère le club.

A la suite d’un communiqué publié par des acteurs sportifs de Fès faisant état de la situation critique dans laquelle se trouve la société du Maghreb de Fès sur les plans administratif, financier et sportif, la même instance a déposé une autre plainte.

Une situation que le communiqué impute à la gestion unilatérale et aux décisions improvisées du président du club. La plainte souligne que des acteurs sportifs et économiques se sont réunis le 19 février dernier en présence des présidents, des membres de comité et d’anciens adhérents à la suite de déclarations que la président du club a accordées à la presse.

D’après le quotidien Al Akhbar, le président du club réclame à la société du MAS la somme astronomique de 180 millions de dirhams. Il a précisé avoir renoncé à 50% de cette dette. Les acteurs sportifs de la ville du club sont sceptiques, le président n’ayant présenté aucun document justifiant cette somme, ni délivré de rapport validé par un expert-comptable accrédité et neutre.

Ce qui, selon eux, pose des questions sur la manière dont ont été dépensés ces montants astronomiques. Sans oublier les subventions accordées par la FRMF, les autorités locales et les élus.

Le communiqué ajoute que ces sommes considérables ont été dépensées sans que le club n’ait pu réaliser la moindre performance, ni élaborer un projet avec des objectifs à moyen et long terme ou développer les infrastructures du club comme l’avait promis le président.