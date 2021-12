© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs services de la wilaya de la sûreté de Tétouan coordonnent avec Interpol pour suivre les traces d’un employé d’une agence bancaire qui a détourné 20 millions de dirhams et s’est enfui à l’étranger. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les services de police de la wilaya de la sûreté de Tétouan poursuivent leurs investigations pour localiser un employé d’une agence bancaire à M’diq qui a détourné 20 millions de dirhams avant de prendre la fuite vers l’étranger.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 14 décembre, que les enquêteurs marocains coordonnent avec Interpol pour traquer le fugitif. L’inspection générale de cette banque avait découvert que le suspect avait prélevé d'importantes sommes d’argent sur les comptes des clients mais aussi sur les propres caisses de l’agence.

Il a réussi à détourner une somme importante en devises en s’alimentant auprès de la Banque Centrale du Maroc. Selon des sources proches de l’enquête, le suspect aurait planifié son départ avec sa petite famille vers un pays qui n’a pas signé des conventions avec Interpol ou qui n’a pas de coopération avec le Maroc en matière d’extradition et entraide judiciaire.

La direction de l’agence n’a découvert le pot aux roses qu’après avoir constaté l’absence prolongée et non justifiée du responsable de la caisse et que plusieurs clients se sont manifestés après avoir découvert que leurs comptes ont été débités.

Avisés, les services de la police judiciaire ont entamé une enquête et entendu plusieurs témoins notamment les employés et les clients de l’agence bancaire pour déterminer comment le suspect a détourné l’argent et transféré des devises à l’étranger. Selon les mêmes sources, il aurait extorqué plus de 700.000 euros qu’il aurait demandés à la Banque Centrale pour alimenter la caisse de l’agence.