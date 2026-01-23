Société

Tétouan: la justice poursuit l’examen des litiges relatifs à la zone industrielle de la ville

Commune urbaine de Tétouan.

Commune urbaine de Tétouan.

Revue de presseLe fichier des litiges relatifs à la zone industrielle de Tétouan se poursuit devant la cour d’appel de Tétouan et en parallèle auprès de la justice administrative compétente de Tanger. Les détails de cette affaire dans cette revue de presse qui provient du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 20h13

Plusieurs entrepreneurs de la province de Tétouan ont déposé un recours devant la justice régionale. Ils contestent la décision d’attribuer un lot de terrain, situé dans la zone industrielle de la ville, à un autre investisseur désigné par les initiales (T.B).

La plainte déposée auprès du tribunal administratif de Tanger pointe du doigt l’actuel président de la commune urbaine de Tétouan, Mustapha El Bakoury, le gouverneur de la province, le ministère de tutelle et l’investisseur ayant bénéficié du lot de terrain objet de discorde.

D’après les sources du quotidien, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 24 et 25 janvier, «la justice administrative compétente à Tanger convoquera les parties mises en cause dans cette affaire pour une première audience prévue avant la fin de ce mois de janvier».

Selon les mêmes sources, le litige prend racine il y a plusieurs années. À l’époque, l’investisseur (T.B) avait loué une partie de ses locaux à des entrepreneurs. Ces derniers ont toutefois interrompu le versement des loyers, s’appuyant sur des documents signés par l’ancien président de la commune urbaine de Tétouan, Mohamed Idaamar.

Ces documents, indiquent les mêmes sources, auraient été falsifiés à cette époque et demeurent aujourd’hui encore devant la cour d’appel de Tétouan, après l’étape de la cour de cassation.

Les plaignants protestent contre la décision de cession validée par l’actuel président de la commune urbaine de Tétouan et les autres départements administratifs compétents, en présentant à la justice des documents attestant l’exploitation de la superficie de l’entreprise de l’investisseur (T.B), en plus des autorisations qui leur étaient accordées par la commune dans ce sens. Une bataille judiciaire entre les deux parties se poursuit donc au niveau de la cour d’appel de Tétouan. Une autre vient d’être déclenchée au niveau de la justice administrative compétente de Tanger.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 20h13
#Tétouan#Cour de cassation#Tanger#Zone industrielle

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Diffamation et chantage numérique: la justice resserre l’étau sur des responsables politiques à Tétouan

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tétouan: polémique autour du transfert de manuscrits rares

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

À Tétouan, la condamnation d’un vice-président ravive les divisions au sein du conseil communal

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tétouan: 12 ans de prison pour l’ex-directeur régional de l’Union marocaine des banques

Articles les plus lus

1
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
2
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
3
Algérie: comment le régime achève ce qu’il reste d’un semblant de presse
4
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
5
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
6
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
7
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
8
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
Revues de presse

Voir plus