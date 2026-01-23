Tétouan: la justice poursuit l’examen des litiges relatifs à la zone industrielle de la ville

Plusieurs entrepreneurs de la province de Tétouan ont déposé un recours devant la justice régionale. Ils contestent la décision d’attribuer un lot de terrain, situé dans la zone industrielle de la ville, à un autre investisseur désigné par les initiales (T.B).

La plainte déposée auprès du tribunal administratif de Tanger pointe du doigt l’actuel président de la commune urbaine de Tétouan, Mustapha El Bakoury, le gouverneur de la province, le ministère de tutelle et l’investisseur ayant bénéficié du lot de terrain objet de discorde.

D’après les sources du quotidien, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 24 et 25 janvier, «la justice administrative compétente à Tanger convoquera les parties mises en cause dans cette affaire pour une première audience prévue avant la fin de ce mois de janvier».

Selon les mêmes sources, le litige prend racine il y a plusieurs années. À l’époque, l’investisseur (T.B) avait loué une partie de ses locaux à des entrepreneurs. Ces derniers ont toutefois interrompu le versement des loyers, s’appuyant sur des documents signés par l’ancien président de la commune urbaine de Tétouan, Mohamed Idaamar.

Ces documents, indiquent les mêmes sources, auraient été falsifiés à cette époque et demeurent aujourd’hui encore devant la cour d’appel de Tétouan, après l’étape de la cour de cassation.

Les plaignants protestent contre la décision de cession validée par l’actuel président de la commune urbaine de Tétouan et les autres départements administratifs compétents, en présentant à la justice des documents attestant l’exploitation de la superficie de l’entreprise de l’investisseur (T.B), en plus des autorisations qui leur étaient accordées par la commune dans ce sens. Une bataille judiciaire entre les deux parties se poursuit donc au niveau de la cour d’appel de Tétouan. Une autre vient d’être déclenchée au niveau de la justice administrative compétente de Tanger.