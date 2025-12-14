Tétouan: polémique autour du transfert de manuscrits rares

Camion mobilisé pour le transfert de livres de la bibliothèque publique de Tétouan, dans le cadre des travaux de restauration et de préservation du patrimoine documentaire.

La polémique autour des conditions de transfert de manuscrits rares et d’ouvrages conservés à la Bibliothèque générale des livres et archives de Tétouan a pris une ampleur nationale, au point d’atteindre le cabinet de Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Le ministre a été interpellé sur les normes devant encadrer la préservation de ces documents patrimoniaux, leur inventaire précis, ainsi que sur les garanties liées à leur restitution dans leur lieu d’origine sous la supervision de commissions spécialisées, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition de ce lundi 15 décembre.

De vives critiques ont été adressées à la présidence de la commune urbaine de Tétouan pour avoir mobilisé un camion communal habituellement destiné au transport des gravats et des déchets de chantiers afin d’acheminer des livres et des manuscrits rares appartenant à la bibliothèque. Cette controverse intervient quelques jours seulement après l’accueil, par le président du conseil communal, Mustafa El Bakkouri, de délégations étrangères, à qui il avait fait part de l’intérêt porté par le conseil à l’histoire, à la culture et à la promotion de la ville en tant que phare du dialogue culturel, modèle de coexistence et de construction de la paix à travers les siècles.

L’opposition au sein du conseil communal de Tétouan a, à son tour, appelé à l’ouverture d’une enquête rigoureuse sur les conditions de transfert des manuscrits et des ouvrages de la bibliothèque. Elle a également exigé que soit révélée l’identité de l’entité ayant accueilli ce patrimoine scientifique, qui a servi pendant des décennies aux étudiants et aux chercheurs, ainsi que la partie ayant donné son feu vert au déplacement de trésors documentaires d’une telle valeur, sans protection adéquate ni respect des normes de conservation.

Face à cette vague de critiques, la direction provinciale du ministère de la Culture à Tétouan a publié un communiqué explicatif, dans lequel elle a salué le niveau de «conscience» et de «vigilance» de la société tétouanaise et de ses intellectuels quant à l’importance de la préservation des fonds de la bibliothèque. Elle a également confirmé le lancement des travaux de maintenance et de restauration de la bibliothèque, sur instructions du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le directeur provincial de la Culture a démenti toute opération de déplacement définitif ou de «délocalisation» des livres et documents précieux abrités par la bibliothèque. Il a précisé qu’il s’agissait uniquement d’un transfert temporaire de certains contenus secondaires vers une autre structure sécurisée relevant du même département. Cette mesure vise, d’un côté, à protéger ces documents de tout dommage pouvant résulter des travaux, et, de l’autre, à permettre à l’entreprise chargée de la restauration d’opérer dans des conditions appropriées.

Le communiqué indique également que les contenus transférés ont été traités, inventoriés et placés dans des cartons épais afin de faciliter leur transport et d’assurer leur conservation. L’ensemble de l’opération s’est déroulé conformément aux conditions requises, sous la supervision et le contrôle directs des cadres de la bibliothèque, et en coordination avec l’administration de tutelle, a-t-on lu.

La bibliothèque en question a été fondée en 1939, durant la période du protectorat espagnol. En 1999, elle a bénéficié d’un important programme de restauration, de réhabilitation et de modernisation avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération. Elle est revenue sous la tutelle du ministère de la Culture et a rouvert ses portes au public en 2001.

La Bibliothèque générale des livres et archives de Tétouan constitue aujourd’hui une institution culturelle et scientifique majeure, dont la mission est de collecter, conserver et préserver les supports d’information sous leurs formes diverses, en lien avec le patrimoine culturel, humain et civilisationnel. Elle figure parmi les plus importantes réserves culturelles du nord du Royaume et occupe une place de premier plan, à l’échelle nationale.