Tendre maitresse

École Berchet à Tanger. Au tout début des années soixante-dix. J’avais quoi, quatre ans ou cinq ans? Pourtant les souvenirs sont vivaces et poignants. Tu es restée, ô maitresse, dans ma mémoire.

Aujourd’hui, le Maroc, enfin, se décide à généraliser le préscolaire pour permettre à tous les enfants de commencer la scolarisation plus tôt. Les crèches privées le permettent depuis longtemps, mais il s’agit désormais des écoles publiques. Après une expérience pilote lancée en 2018 qui a bien marché à Casablanca, le Programme national de généralisation et de développement du préscolaire (PNGDP) s’engage à atteindre un taux de préscolarisation de 100% à l’horizon 2028. Le nombre d’enfants préscolarisés à l’âge de 4 ans est passé de 915.491 en 2021-2022 à 931.393 au titre de l’année scolaire 2022-2023. Doté d’une enveloppe budgétaire de 3 milliards de dirhams, ce programme ambitieux devient la colonne vertébrale de la réforme éducative au Maroc. Le premier effort est pécuniaire pour les parents, puisque les classes relevant du préscolaire public sont gratuites.

Pour ce qui est du préscolaire privé, le nombre d’élèves est passé de 230.251 en 2021-2022 à 222.795 en 2022-2023, soit une régression de 3,2%. Une baisse considérée comme relative, compte tenu de l’augmentation de l’offre publique.

La prématernelle et la maternelle ne sont pas des cases vacantes. Leur importance est fondamentale. Il faut qu’un enfant passe par l’étape préscolaire pour se construire. Il ne s’agit pas de jouer à reconnaitre les couleurs et les formes de base des objets de la vie, mais bel et bien d’être. De se construire. D’entrer dans le monde de la socialisation. De connaitre ce dont un enfant est quasiment privé tant qu’il crèche chez ses parents et ne voit qu’une ou deux personnes chaque jour.

De 0 à 4 ans, la vie a déjà entamé son rôle de formation pour doter l’enfant d’une connaissance initiatrice. Les psychologues ne disent-ils pas que la personnalité de l’enfant se construit avant ses six premières années? Que les expériences du petit d’homme sont définitives pour la suite de son histoire? Que la découverte du monde débute avec les émois liminaires qui s’écrivent dans la psyché?

Les cultures du monde sont diverses à ce sujet. Longtemps on a cru, au Maroc, que plus l’enfant demeure avec ses parents, notamment sa mère, plus il se porte bien. Celui-ci allait au hammam, avec sa mère, jusqu’à l’âge de sept ans, avant d’être récupéré par le père. Rester à la maison, dans les jupons maternels, a consisté en une valeur sociale portée par des siècles d’indulgence. La mère, à la fécondité respectable, ne travaillait que rarement et s’occupait donc de bourrer les enfants de tendresse et de les éduquer à sa façon. L’école n’était pas aussi présente dans l’environnement des familles, comme elle l’est devenue de nos jours. Le savoir et les idées qui circulaient dans la société tenaient l’enfant pour peu réceptif, car il réagissait vaguement et n’avait pas encore la faculté du langage. C’était presque un «objet» ou une «chose» pas encore construits, amorphes, en attente de la puberté.

Pourtant, la petite enfance est une période d’intenses changements. Ces changements affectent le développement physique et les habiletés motrices, le cerveau, la cognition (mémoire, raisonnement, compréhension du monde), le langage et la capacité à communiquer, les apprentissages, les émotions et leur gestion, les relations sociales en général.

Beaucoup de parents pensent qu’il n’est pas bon de céder leur rôle de mère et de père, à un âge si précoce de l’enfant, à des éducatrices et éducateurs. Séparer le petit quelques heures par jour, de son foyer douillet et rassurant, ébranlerait ou fragiliserait son éducation. Il serait mieux avec sa mère, disent-ils encore. Il aurait besoin d’émotions et de faire le plein d’amour maternel pour être fort et beau, etc.

En vérité, tels des explorateurs dans un monde vierge et nouveau, les tout-petit(e)s vont à la conquête de la vie, et sont avides de découvertes. Cela commence dès les premiers mois de leur existence. Leur capacité à assimiler l’entourage et à développer la relation avec le monde est simplement surprenante. Rester avec une seule personne (la mère, la grand-mère parfois) la majorité du temps est moins reluisant qu’il n’y parait. Surtout pour les enfants uniques qui n’ont pas de sœur ou de frère. Ce que donne une seule personne à un enfant de quatre ans est beau, mais laisser ce dernier se distinguer parmi d’autres enfants et adultes dès la maternelle est plus sage. Il deviendra plus alerte, plus sociable, communiquera mieux. C’est pourquoi le programme initié par le Royaume donnera une nouvelle génération marocaine qui aura fait l’expérience du vivre-ensemble très tôt, qui sera plus tolérante, et qui réussira avec plus de succès sa scolarisation. C’est une très bonne nouvelle pour notre société.

Le côté pratique, aussi, réside dans le temps dont vont pouvoir disposer les mamans, dès les 4 ans de leurs enfants, pour leur vie professionnelle et pour penser à leur propre bien-être.

Et puis, il y a aussi un côté affectif, plus personnel dans chaque histoire de garçon ou de fille. La maitresse remplace, pendant quelques heures, le parent éducateur et remplit un rôle d’épanouissement affectif auprès des enfants. Ces derniers transposent dans le monde extérieur leurs désirs, interrogations et réflexions. C’est salutaire. Ils apprennent à cohabiter avec d’autres petits enfants, font l’expérience de la différence, fréquentent des caractères et des natures humaines variés.

Le préscolaire a révolutionné le monde occidental, si bien que dans beaucoup de pays il est obligatoire à partir de 4 ans. Au Maroc, légalement, la scolarisation est obligatoire de six à quinze ans.

Plusieurs études ont démontré que les avantages du préscolaire sont plus importants pour les enfants de milieux défavorisés, ou qui vivent en milieu rural, qui n’ont pas chez eux les mêmes stimulations cognitives que les enfants des familles aisées ou urbaines. Ce qui semble avoir été bien entendu par les responsables du PNGDP, qui n’ont pas privilégié les villes au détriment des douars et des villages marocains. Ces derniers seront dotés, comme les grandes villes, de salles d’école équipées du matériel éducatif et didactique nécessaire. Sans oublier que les programmes pédagogiques sont soumis à un cadre établi par le ministère.

Créons donc, pour la génération des tout-petits, une école préscolaire de qualité et aux normes internationales.