Société

Tanger: retour à la stabilité des prix des fruits et légumes après la flambée du début de Ramadan

Les étals du marché de gros de Tanger affichent une offre abondante, favorisant un recul des prix de plusieurs fruits et légumes en ce mois de Ramadan. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 12/03/2026 à 14h00

VidéoAprès la flambée observée au début du Ramadan, les prix des fruits et légumes commencent à reculer au marché de gros de Tanger. L’amélioration de l’approvisionnement, notamment en provenance du Souss, ainsi que des conditions météorologiques plus favorables contribuent à stabiliser les tarifs. Voici les prix actuellement pratiqués.

Après une forte hausse des prix au début du Ramadan, le marché de gros de Tanger, le plus important du nord du pays, connaît enfin une accalmie. Une tournée dans ses allées montre un changement de tendance: l’offre devient plus abondante que la demande, ce qui commence à faire baisser les prix de nombreux produits de grande consommation.

La baisse est particulièrement visible pour plusieurs produits de base. La tomate, la pomme de terre, l’oignon, le poivron vert, le navet et les petits pois ont vu leurs prix reculer de 2 à 4 dirhams par rapport aux niveaux élevés enregistrés au début du mois.

La tomate se négocie désormais entre 4 et 6 dirhams le kilogramme, tandis que la pomme de terre classique oscille entre 5 et 7 dirhams. Pour les amateurs de frites, la variété spécifique est passée sous la barre des 7 dirhams, après avoir culminé à plus de 9 dirhams. L’oignon suit cette courbe descendante, se stabilisant entre 7,50 et 10 dirhams selon le calibre. Quant à la courgette, elle est revenue à 10 dirhams, loin des 14 dirhams enregistrés précédemment.

Ce retour à la normale s’explique par l’arrivée massive de marchandises. Des dizaines de camions, en provenance de diverses régions du Royaume et notamment d’Agadir, inondent quotidiennement le marché de gros. «En ce moment, la marchandise est disponible en abondance, il y a plus d’offre que de demande, ce qui fait naturellement baisser les cours», explique Othmane Cheqqour, un grossiste sur place.

Lire aussi : Flambée du prix des légumes dans les marchés pendant le Ramadan

Pour les professionnels, la météo reste le maître du jeu. «Les mauvaises conditions météorologiques du début de Ramadan avaient freiné l’offre. Aujourd’hui, avec l’amélioration du temps et les dernières pluies, la marchandise est disponible en abondance et à des prix raisonnables», confirme Moustapha, un commerçant.

Cette saturation de l’offre a même fait chuter de manière spectaculaire le prix du céleri, ingrédient indispensable de la Harira, après avoir atteint un pic vertigineux de 23 dirhams il y a encore quelques jours.

Lire aussi : Casablanca: les prix de la viande s’envolent, l’agneau franchit la barre des 130 dirhams

Malgré cette détente globale, certains produits affichent une résistance. Les haricots verts et les petits pois restent chers, oscillant entre 23 et 27 dirhams le kilo. Du côté des fruits, si l’orange se vend à 7 dirhams, les prix s’envolent pour l’avocat, les pommes importées et surtout la mangue, qui atteint les 40 dirhams.

Malgré tout, les professionnels du marché restent optimistes pour la suite du mois de Ramadan. «L’essentiel est que tous les produits demandés par les citoyens soient disponibles au marché de gros. Les prix dépendent surtout de l’offre et de la demande, et personne ne peut les contrôler totalement. Mais avec les dernières pluies, la tendance devrait continuer à la baisse», explique Ali El Rik, commerçant rencontré sur place.

Les commerçants s’attendent ainsi à une amélioration progressive des prix dans les semaines à venir, grâce à des arrivages plus réguliers et à une offre plus abondante sur le marché.

Par Said Kadry
Le 12/03/2026 à 14h00
#Maroc#Ramadan#pouvoir d'achat#Tanger#flambée des prix

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Coût de la vie: inquiétude syndicale face à la hausse des prix

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Flambée du prix des légumes dans les marchés pendant le Ramadan

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: les prix de la viande s’envolent, l’agneau franchit la barre des 130 dirhams

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Ramadan: les prix des fruits et légumes s’envolent sur les marchés de Fès

Articles les plus lus

1
«Un géant parmi les siens»: le paléontologue Nour-Eddine Jalil revient sur la découverte d’un reptile marin vieux de 66 millions d’années à Khouribga
2
Christopher Ross et le mythe de la neutralité: déconstruction d’un récit pseudo-diplomatique biaisé sur le Sahara
3
Dans un monde en recomposition: comment les ports marocains deviennent des marqueurs de souveraineté
4
Le Maroc domine très largement le palmarès 2026 des meilleures prépas étrangères aux grandes écoles françaises, établi par «Le Figaro»
5
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
6
N’importe quel drapeau, sauf celui-là
7
La nouvelle trouvaille du régime algérien: le médicament «d’origine sioniste» qui tue au bout de cinq jours
8
Comment la Belgique est devenue le nouveau pilier européen du soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara
Revues de presse

Voir plus