Tanger: les habitants de Gueznaia protestent à Rabat

Ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

Face à la sourde oreille des autorités compétentes de Tanger, des dizaines d’habitants du lotissement Arrihane dans la commune de Gueznaia, relevant de la capitale du Détroit, ont fait le déplacement à Rabat pour organiser un sit-in devant le siège du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Selon Al Akhbar dans son édition des 25 et 26 octobre, les manifestants reprochent aux autorités de Tanger de refuser systématiquement leurs demandes d’autorisations de construction concernant le lotissement en cause.

Cette affaire, explique le quotidien, traîne depuis cinq ans, en raison d’un litige soulevé devant la justice. Ce qui aurait provoqué cette attitude des autorités compétentes qui attendent la décision définitive de la justice.

Les mêmes sources précisent que les habitants revendiquent le droit de poursuivre leurs constructions et d’obtenir les documents administratifs nécessaires, puisqu’ils ont versé des fonds à l’entreprise immobilière. Cette dernière, cependant, affirme n’avoir pas reçu l’intégralité des sommes dues.

Cette situation a mené à une impasse entre les deux parties. Le quotidien rappelle que cette affaire a déjà été portée à l’attention du Parlement par un groupe parlementaire, qui avait exhorté les autorités compétentes à intervenir pour résoudre le problème et finaliser les travaux d’infrastructures de base.

Ce qui a compliqué la tâche des habitants, fait remarquer le quotidien, est la décision prise par la commune de Gueznaia de durcir le processus de contrôle des circuits des autorisations après la découverte de documents falsifiés dans certains arrondissements de Tanger où l’habitat anarchique fait florès.