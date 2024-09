Tanger: la plage de Oued Alian croule sous les ordures

Les témoignages affluent et le constat est unanime: la plage de Oued Alian est envahie par des amas de déchets qui s’étendent à perte de vue. Les détritus jonchent le sable doré sur plus de deux kilomètres. Les odeurs nauséabondes et les nuées d’insectes poussent de nombreux estivants à s’orienter vers d’autres plages voisines, comme celles de Diki et de Ksar Sghir.

Pourtant, le cri de détresse des amoureux de la région et des acteurs associatifs n’a pas manqué de résonner. Depuis des mois, des courriers et des pétitions ont été adressés aux autorités locales et à la commune de Fahs-Anjra, mais sans succès. «D’habitude j’aime beaucoup venir à cette plage de Oued Alian, mais cette année ma déception est grande», déclare Youssef, un habitant de la région. «Il est clair qu’aucune attention n’a été portée à la plage cette année, et il y a une accumulation de déchets d’une manière vraiment dégoûtante. Les estivants baignent littéralement au milieu de ces déchets», s’indigne-t-il.

Ce désastre écologique et touristique ne date pas d’hier. Depuis près de deux ans, aucune initiative concrète n’a été mise en place pour remédier à la situation. Les habitants pointent du doigt la responsabilité des autorités locales, accusées d’avoir relégué la plage à un triste sort qui ne reflète ni son histoire, ni la pureté de ses eaux, ni la finesse de son sable. «Des sanitaires sont posés sur la plage, mais sont fermés, donc inutilisables! Et il n y a même pas de poubelles disponibles pour que les gens puissent jeter leurs ordures, ce qui contribue au chaos», déplore Youssef.

«C’est regrettable comme situation, surtout quand on sait que des touristes étrangers viennent sur cette plage. L’état de Oued Alian donne une très mauvaise image de notre région du nord, voire de notre pays. On ne peut pas attirer les touristes, si on n’arrive même pas à gérer nos déchets», conclut-il, l’air désolé.

À Oued Alian, près de Tanger, les déchets gâchent la beauté de la plage. (S.Kadry/Le360). le360