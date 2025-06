Talaq: une nouvelle plateforme d’accompagnement psychologique et juridique pour les familles en séparation

Talaq propose une approche globale mêlant soutien psychologique, médiation familiale, accompagnement juridique et prise en charge des enfants.. DR

Une nouvelle plateforme dédiée aux familles confrontées à la séparation vient de voir le jour au Maroc. Baptisée Talaq, elle vise à soutenir les personnes tout au long du processus de séparation, depuis l’émergence de l’idée jusqu’à la prise de décision, qu’un divorce s’ensuive ou non.

Fruit d’une collaboration entre Psyphone, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux, et Houkouki, expert en conseil et assistance juridique, Talaq propose une approche globale mêlant soutien psychologique, médiation familiale, accompagnement juridique et prise en charge des enfants.

«Talaq.ma a été conçu pour répondre à un besoin croissant: offrir aux familles un accompagnement à la fois humain, structuré et bienveillant, afin de les aider à traverser cette période délicate avec plus de sérénité», expliquent les fondateurs de la plateforme.

Concrètement, la plateforme Talaq.ma offre :

-Un soutien psychologique personnalisé pour aider à mieux gérer les émotions, reconstruire l’estime de soi et surmonter les conséquences de la séparation;

-Un accompagnement juridique clair et structuré pour comprendre ses droits et obligations, et faire des choix éclairés;

-Un service de médiation familiale, afin de favoriser le dialogue, prévenir les conflits et permettre aux conjoints ou ex-conjoints de trouver des accords équilibrés;

-Un accompagnement dédié aux enfants, incluant un soutien psychologique et des conseils pour préserver leur bien-être émotionnel et relationnel;

-Des ressources et outils pratiques pour guider chaque étape du processus et aider à envisager l’avenir plus sereinement.

Dans un contexte où le nouveau Code de la Famille est en cours de révision, Talaq.ma s’engage également à fournir une information, actualisée et accessible, afin de permettre aux familles de mieux comprendre le cadre légal en constante évolution.