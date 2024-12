Stade Mohammed V: comment Casablanca tente de rattraper son retard

La date de réouverture du stade Mohammed V était fixée au 27 décembre prochain. Fermé depuis plusieurs mois pour réfection en perspective de la Coupe d’Afrique des nations 2025, le complexe Mohammed V de Casablanca devait ainsi faire peau neuve dans le délai précité. Mais à lire l’édition du vendredi 6 décembre du quotidien Al Akhbar, il faudra prendre son mal en patience.

Citant Abdellatif Naciri, vice-président de la commune de Casablanca, le quotidien avance que les travaux se poursuivent. Néanmoins, il faudra attendre des rapports d’évaluation de la Sonarges (Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs) avant d’annoncer une nouvelle date de fin des travaux. Une réunion est prévue dans ce sens entre la commission de suivi des travaux et la Sonarges. Celle-ci est attendue la semaine prochaine, indique Al Akhbar. Ce qui fait craindre un nouveau report.

Les travaux de réhabilitation du stade d’honneur de Casablanca ont débuté le 16 janvier et devaient, normalement, être achevés dans un délai maximal de 12 mois, comme l’avait indiqué, précédemment, Nabila Rmili, maire de Casablanca. Ce délai a été fixé de manière à laisser suffisamment de temps pour effectuer les différents tests nécessaires, notamment l’organisation de matchs de préparation.

Au vu des chantiers encore ouverts, rien n’est cependant moins sûr. On devra se contenter, comme l’affirme le quotidien en citant Karim Klaibi, membre de ladite commission, de savoir que les travaux «vont dans le bon sens». Marouane Rachidi, membre du conseil de Casablanca, avait, lui, affirmé que «le stade d’honneur ne sera pas ouvert en janvier, ni en février ni mars». Il accuse la mauvaise gestion des travaux et l’impact négatif sur les deux clubs sportifs, le Raja et le Wydad, qui ont été privés d’importants revenus en raison de cette fermeture.

«Nous avons constaté d’importantes lacunes dans la gestion de ce projet, en particulier l’absence d’un croquis architectural finalisé, ce qui a compromis sa livraison», avait indiqué Marouane Rachid. Pour lui, «il est strictement intolérable de constater et de gérer ce genre de failles à la dernière minute».

La réhabilitation du complexe Mohammed V visait l’augmentation de la capacité d’accueil du stade, la réhabilitation de la tribune de presse et de la tribune VIP, l’installation de nouveaux sièges numérotés ainsi que la rénovation de la clôture en fer. La rénovation devait également concerner la piscine olympique et la façade du complexe.