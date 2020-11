Sondage. Les libertés individuelles sont-elles solubles dans la société marocaine?

Sondage. Les libertés individuelles sont-elles solubles dans la société marocaine? 
Oui: 70%
Non: 28%
Sans avis: 3%

Précurseurs, les Emirats arabes unis viennent d’abroger certaines lois liberticides et punissent désormais sévèrement les crimes d’honneur et le viol. Pensez-vous qu’au Maroc les libertés individuelles et des condamnations plus sévères envers ces crimes seront possibles et admises par la société?