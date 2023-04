Skhirat: nouveaux rebondissements dans l’affaire des faux billets

Plusieurs acheteurs ont été victimes d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification de billets. Les membres de ce réseau criminel achetaient des produits mis en vente sur les réseaux sociaux, comme des vêtements, des téléphones ou encore des chaussures en recourant à des faux billets.

Après plusieurs plaintes déposées par les vendeurs auprès des autorités compétentes, comprenant une description détaillée des arnaqueurs, les services de la DGSN à Témara ont pu interpeller, samedi 15 avril dernier, le principal suspect, un jeune âgé de 24 ans, dans un café situé à Harhoura, rapporte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 21 avril.

Dès son interpellation, le suspect principal a fait l’objet d’enquêtes et d’investigations qui ont conduit les autorités compétentes à interpeller son cousin, son aîné de deux ans, soupçonné lui aussi d’utilisation de faux billets. Ce dernier serait impliqué dans la falsification et l’utilisation de faux billets de 200 dirhams.

D’après le quotidien, ces billets ont été utilisés pour acheter des produits mis en vente sur des pages Facebook et d’autres sites de e-commerce. Le journal précise en outre que les deux suspects, poursuivis en état d’arrestation, ont utilisé les faux billets dans plusieurs marchés et centres commerciaux dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et à Khouribga.

Selon les sources du journal, le premier suspect a été interpellé pour l’achat d’un téléphone portable, mis en vente sur une page Facebook. L’enquête menée par les autorités a permis son identification et son interpellation dans un café situé à Harhoura.

En marge de cette interpellation, les autorités ont pu saisir un véhicule et une grosse somme d’argent dont l’origine pourrait être liée à l’activité criminelle des deux cousins, impliqués dans cette arnaque. En attendant les conclusions de l’enquête toujours en cours, les deux suspects sont en détention préventive.