Sidi Bouknadel: démantèlement d’un réseau de trafic d’espèces protégées

Le Gris du Gabon, appelé aussi perroquet jaco (Psittacus erithacus).

Un important réseau de trafic d’espèces protégées a été démantelé lors d’une opération conjointe menée, dimanche à Sidi Bouknadel (préfecture de Salé), a annoncé mercredi, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF).

Par Le360 (avec MAP)
Le 09/10/2025 à 09h35

Cette opération effectuée par les services territoriaux de l’ANEF, avec l’appui de la Gendarmerie royale et des autorités locales, a permis la saisie d’un grand nombre d’animaux protégés, dont des perroquets gris du Gabon, des loris, des caïques, un python, un scorpion et une mygale, indique l’Agence dans un communiqué.

Ces espèces d’origine étrangère figurent sur les annexes de la Convention CITES qui encadre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, précise-t-on, ajoutant que cette opération a mis au jour un dépôt clandestin aménagé comme un habitat naturel, où se trouvaient deux grandes volières abritant 201 oiseaux détenus illégalement.

Les animaux saisis ont été immédiatement pris en charge par une équipe spécialisée mandatée par l’ANEF et transférés vers un centre de réhabilitation de la faune sauvage pour garantir leur sécurité et leur suivi sanitaire, note la même source.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier les personnes impliquées et démanteler les éventuels réseaux liés à ce trafic, conformément à la loi n° 29-05 relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et à la réglementation de leur commerce, note l’ANEF.

Le Maroc, signataire de la Convention CITES depuis 1975, œuvre activement pour le respect de ses engagements à travers la mise en œuvre de la loi 29-05 et de son décret d’application.

Cette nouvelle saisie vient confirmer la détermination du Royaume à lutter contre le trafic d’espèces sauvages et à préserver la biodiversité nationale et mondiale, précise la même source.

L’ANEF appelle enfin le public à la vigilance et à la responsabilité et prévient que tout achat d’un animal exotique doit être accompagné de documents CITES officiels prouvant son origine légale, rappelle le communiqué.

