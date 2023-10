Settat: 10 ans de prison ferme pour un père incestueux

La cour d’appel de Settat a condamné à dix ans de prison ferme un père incestueux qui a, pendant plusieurs années, abusé sexuellement de sa fille de 13 ans. Cette dernière est enceinte. L’accusé, qui a été poursuivi «pour attentat à la pudeur avec violence contre une mineure par l’un des ascendants» doit verser à la partie civile des dommages et intérêts de 90.000 dirhams. C’est la mère de la victime qui a découvert cet acte abominable. Après avoir eu des doutes sur le comportement de sa fille, elle l’a emmenée chez un médecin qui a constaté sa grossesse.

La jeune fille a fini par avouer à sa mère que son père l’agressait sexuellement depuis près de quatre ans et qu’elle était enceinte de cinq mois. Effondrée, la mère s’est rendue, en compagnie de sa fille, au siège de la gendarmerie de Ben Ahmed pour déposer une plainte contre le père incestueux. Avisé, le procureur général du Roi près la cour d’appel de Settat a ordonné l’ouverture d’une enquête. Les gendarmes ont alors entendu la petite fille qui leur a raconté son histoire en détail.

Le quotidien Assabah souligne que face à la gravité des déclarations de la victime, les gendarmes ont procédé à l’interpellation du suspect pour entendre sa version. Le mis en cause a, au début, essayé de nier les faits mais il a fini par avouer son crime après avoir été confronté à des preuves et aux déclarations précises de sa fille. L’accusé a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête avant d’être déféré devant le procureur général du Roi qui l’a, à son tour, présenté au juge d’instruction et placé en détention préventive.