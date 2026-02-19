Service militaire: l’opération de recensement se déroulera du 2 mars au 30 avril

Lors de la cérémonie de prestation de serment du 39ème contingent des appelées au service militaire au Centre d’instruction des services sociaux des FAR à Témara, le 26 décembre 2024.

Dans le cadre de la mise en place des mesures nécessaires pour l’incorporation de la prochaine promotion des conscrits pour le service militaire à partir du 1er septembre 2026, en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, l’opération de recensement se fera entre le 2 mars et le 30 avril.

Conformément aux dispositions légales relatives au service militaire, la Commission centrale du recensement relatif au service militaire, présidée par le président de Chambre à la Cour de cassation, a tenu mercredi, une réunion au siège du ministère de l’Intérieur, destinée à fixer les critères à adopter pour l’identification des jeunes appelés à remplir le formulaire du recensement afin d’effectuer le service militaire au titre de la promotion des conscrits de l’année 2026, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Lors de cette réunion, la Commission centrale a défini les critères nécessaires pour déterminer le nombre de personnes qui peuvent être appelées à remplir le formulaire du recensement pour accomplir le service militaire, à partir de la base des données du recensement, établie par le ministère de l’Intérieur.

À la lumière des critères approuvés par cette Commission, il sera procédé à l’arrêt des listes des jeunes appelés à accomplir le service militaire selon les préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement dont elles relèvent. Les services des préfectures, provinces et préfectures d’arrondissement dans l’ensemble du territoire national procèderont à l’impression des avis de recensement et à leur notification aux intéressés.

Dans ce cadre, le ministre de l’Intérieur invite les jeunes ayant reçu l’avis à remplir le formulaire de recensement en ligne via le site électronique dédié à l’opération de recensement relative au service militaire.