Service militaire: début de la formation des appelés du 40ème contingent à Benslimane

Lors de la cérémonie de prestation de serment du 39ème contingent des appelées au service militaire. (Photo d'archive)

Le nombre des appelés au niveau du 7ème Centre de formation des appelés (CFA) à Benslimane s’élève à 1.943, dont 552 filles, qui bénéficieront, sous la supervision d’un staff d’encadrants, d’un programme de formation complet intégrant des matières théoriques et pratiques, ainsi que diverses activités éducatives et sportives.

Ce programme vise à renforcer leur sentiment d’appartenance à la Patrie, à développer leurs compétences et leurs capacités physiques, tout en consolidant en eux l’esprit de discipline, d’engagement, de responsabilité et d’autonomie.

Après la cérémonie de levée des couleurs, le général de brigade Rachid Zemzoumi, chef du bureau de recrutement de l’état-major général des Forces armées royales, a indiqué, dans une allocution de circonstance, que conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, les FAR poursuivent la mise en œuvre du programme national de service militaire, dans le but de préserver ses acquis, d’en renforcer l’impact et de consolider son rayonnement.

Il a souligné que, face à l’enthousiasme remarquable manifesté par les jeunes Marocains en réponse à l’appel de la Patrie, les services des FAR, en coordination avec les administrations publiques et les autorités compétentes, ont entamé le processus de sélection et d’intégration du 40ème contingent du service militaire, une opération qui, depuis la reprise de ce dispositif, a donné lieu à des résultats hautement positifs et à des acquis concrets salués à l’échelle nationale.

Discipline et persévérance, les maîtres-mots du service

Le général de brigade Rachid Zemzoumi a précisé que les appelés bénéficieront d’un programme de formation s’articulant en deux phases: une première phase de quatre mois dédiée à la formation militaire de base, suivie d’une seconde phase de huit mois consacrée à la formation professionnelle dans divers domaines.

À cet effet, il a exhorté les appelés à persévérer dans l’effort et à faire preuve d’une discipline exemplaire, afin de suivre l’exemple des contingents qui les ont précédés.

Par la suite, une visite des différentes installations du 7ème CFA à Benslimane a été effectuée, notamment les dortoirs, les buvettes, le réfectoire ainsi que les salles de formation et les terrains d’entraînement.

Le sous-lieutenant Youness El Gartit, encadrant au 7ème CFA, a affirmé, à cette occasion, que les FAR ont mobilisé les moyens humains et logistiques nécessaires pour offrir aux jeunes appelés un cadre adapté, conforme à leurs attentes et à leurs aspirations.

Dans une déclaration à la presse, il a assuré que les appelés manifestent une réelle volonté d’apprentissage et un fort engagement à développer leurs capacités personnelles afin de devenir des acteurs positifs au sein de la société.

Plusieurs appelés ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur fierté de rejoindre les rangs du 40ème contingent du service militaire.

«Je suis fière de porter l’uniforme militaire et de vivre cette expérience unique qui, j’en suis convaincue, changera ma vie et m’aidera à m’imprégner des valeurs de discipline, de responsabilité et de patriotisme», a déclaré Khawla Oulhouq.

Pour sa part, Salah Eddine Ritel a indiqué qu’il s’est porté volontaire pour bénéficier de cette expérience unique et atteindre ses objectifs personnels et professionnels. «Je suis très fier de ce choix qui m’ouvre de nouveaux horizons», a-t-il déclaré.

En exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, l’opération de sélection et d’incorporation des nouveaux appelés au service militaire au sein du 40ème contingent a débuté le 1er septembre dernier au 7ème CFA à Benslimane.

Cette opération, qui s’est poursuivie jusqu’à la fin du mois de septembre, s’est déroulée sous la supervision d’une commission composée de membres représentant les différents bureaux et services de l’État-major général des FAR.