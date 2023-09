Séisme: pour la nouvelle saison, la chasse encouragée dans les zones touchées

Lors d’une journée d’étude et de sensibilisation organisée mardi 26 septembre à Salé, divers ateliers ont permis de débattre de questions d’intérêt liées à la chasse responsable, telles que la création d’associations de chasse, l’intégration des nouveaux chasseurs, la sécurité de la chasse et l’organisation des battues.

A la fin de la journée, les participants ont effectué une visite dans un site de chasse pour prendre connaissance des efforts des divers partenaires, à savoir l’ANEF, la FRMC et les associations de chasse, pour la préservation de la faune sauvage en général et les ressources cynégétiques en particulier.

Lire aussi : Ouverture de la saison de chasse le 1er octobre 2023 pour toutes les espèces de gibier

Pour rappel, le Maroc compte environ 70.000 chasseurs regroupés dans plus de 2.000 associations. Ils pratiquent la chasse dans les zones ouvertes au public ou dans les zones amodiées aux associations de chasse et aux organisateurs de la chasse touristique. Ces zones couvrent près de 4 millions d’hectares, répartis sur 1.490 lots, dont 1.251 sont dédiés à la chasse associative et 172 réservés à la chasse touristique profitant à 92 entreprises œuvrant dans ce secteur.

Le secteur de la chasse au Maroc contribue au développement des territoires et offre des opportunités économiques à de nombreux secteurs connexes, notamment la commercialisation d’équipements de chasse et d’armes à feu, les transports, l’hébergement, ainsi que la commercialisation du gibier élevé en captivité.