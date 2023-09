Infographies. Fonds spécial séisme: voici à combien se chiffrent les contributions des ministres et des parlementaires

Le 13 septembre dernier, les services du chef du gouvernement ont émis un communiqué sur la participation des membres de l’exécutif au Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, mis en place sur hautes instructions du Souverain. En plus des 25 membres du gouvernement, y compris son chef, ce même engagement concerne les deux hauts commissaires (Ahmed Lahlimi Alami au Plan et Mustapha El Ktiri aux Résistants), et le délégué interministériel aux Droits de l’Homme (DIDH).

Selon des sources proches du gouvernement, les membres de l’équipe Akhannouch vont passer à la caisse, sans exception, à la fin de ce même mois de septembre. «Le gouvernement ne s’y est pas engagé de manière formelle, mais il veut donner l’exemple», affirment nos sources.

Quant à ce que nos ministres vont verser au Fonds spécial séisme, il faut additionner les indemnités en net du chef du gouvernement (80.000 dirhams), celles de 24 ministres (60.000 dirhams) et celles des deux hauts commissaires et du DIDH (60.000 dirhams chacun). Au total, cela fera 1,7 million de dirhams.

(Youssef El Harrak)

Mais ce n’est pas tout. «Plusieurs ministres ont déjà versé des dons à titre individuel, chacun selon ses moyens», affirment nos sources sans fournir de détails. Sauf que l’on sait que le chef du gouvernement par exemple a déjà contribué au fonds spécial, via Akwa Group et ses filiales, avec un don de 600 millions de dirhams.

Le Parlement se mobilise

Le 12 septembre, les présidents des deux Chambres du Parlement avaient diffusé un communiqué annonçant que, en concertation avec les bureaux des deux Chambres et avec les chefs des groupes parlementaires, il a été convenu de verser l’équivalent d’un mois d’indemnités au Fonds spécial séisme.

«Cela va être effectué à la fin de ce mois, et contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias, il n’y a pas de voix qui contestent la participation à ce devoir national de solidarité», commente un parlementaire de la majorité.

Quelques élus ont accepté de révéler pour Le360, et au centime près, le montant net qui atterrit à la fin de chaque mois dans leurs comptes bancaires et qui ira cette fois au Fonds spécial. Il s’agit de 35.273,68 dirhams. Si on additionne les contributions de 394 députés et de 119 conseillers, cela nous donne une somme totale de 18.095.049 dirhams, auxquels on ajoutera les indemnités mensuelles des deux présidents (80.000 chacun).

Là aussi, il y a une nuance à apporter: certains élus des deux Chambres vont contribuer pour plus vu qu’ils ont droit à 7.000 dirhams de plus. C’est le cas des membres des bureaux, des chefs de groupe parlementaire et des présidents de commission permanente.

Au Parlement aussi, dans les deux Chambres, certains élus contribuent à titre individuel vu que l’hémicycle est constitué d’une bonne brochette d’hommes d’affaires et de chefs d’entreprises, surtout au sein du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti authenticité et modernité (PAM). Par exemple, Abdenbi Bioui, élu du PAM et président de la région de l’Oriental, a déjà versé un don de 4 millions de dirhams à travers sa société de BTP Bioui Travaux.