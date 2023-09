Restauration du patrimoine culturel endommagé par le séisme: un coût initial estimé à 500 millions de dirhams

«Cette estimation financière est provisoire car elle peut évoluer et augmenter en raison de plusieurs facteurs liés à l’aggravation éventuelle de certaines fissures en raison des répliques sismiques», a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication dans une interview exclusive pour Le360.

«Le diagnostic des dégâts matériels est en cours d’élaboration par des équipes d’experts et d’architectes marocains. Le début de la mise en œuvre d’une série de mesures est prévu dès lundi prochain», a-t-il souligné, avant de saluer les directives royales pour le lancement de ce grand chantier.

Le ministre a en outre assuré que le séisme n’a affecté que partiellement les sites culturels de Marrakech, tels qu’une partie des murailles, le Palais Bahia, le Palais El Badii ainsi que les tombeaux des Saadiens. «Après la fin des expertises, les travaux pourront débuter pour la mise à niveau», a-t-il ajouté. Certains musées de la place ont été également touchés, mais grâce à la Fondation nationale des musées, leur réhabilitation est «en cours», a-t-il fait savoir.

Le ministre de la Culture a d’autre part annoncé une bonne nouvelle aux citoyens et aux touristes: les sites culturels ayant subi des dégâts partiels à Marrakech «resteront ouverts au public durant les travaux». «Parallèlement aux travaux, l’accès aux parties intactes et sûres des édifices sera autorisé aux visiteurs», a-t-il expliqué au terme d’une tournée d’inspection effectuée jeudi et vendredi sur les sites des principaux monuments de Marrakech et du Grand Atlas.

Non loin de l’épicentre, à Talat N’Yaacoub, la mosquée historique de Timmel, qui surplombait, du haut de la montagne, la route d’Asni, a été complètement détruite. «On va reconstruire ce patrimoine historique du Maroc», a-t-il promis. La mosquée de Tinmel est une mosquée almohade du XIIe siècle située dans le village de Tinmel, dans les montagnes du Haut Atlas.

M. Bensaid a aussi évoqué la restauration des monuments de Ouarzazate tels que les kasbahs d’Aït Ben Haddou, un site classé au patrimoine de l’UNESCO, et de Taourirt, au centre de la ville.

Le ministre a enfin assuré que la vie culturelle au Maroc va reprendre dans les meilleurs délais. «La vie culturelle ne se limite pas aux festivals, cette vie continue à s’intéresser au livre, aux conférences, aux colloques ainsi qu’aux activités pour les enfants et les jeunes», a-t-il insisté, citant d grands évènements attendus dans la ville ocre. Il s’agit des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en octobre, le Festival international du film de Marrakech, prévu en novembre, tandis qu’«en janvier, Marrakech sera proclamée capitale culturelle du monde islamique, l’occasion d’initier diverses activités».