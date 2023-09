Séisme: à Moulay Brahim, des bénévoles de Berrechid offrent le couvert aux habitants et trois repas par jour

Il y a des moments où le temps semble s’arrêter. Le 8 septembre en était un, lorsque la terre s’est rebellée à Moulay Brahim, causant mort et destruction. Mais dans cet abîme de désolation, une lumière insoupçonnée s’est allumée: celle de la solidarité.

Ici, à Moulay Brahim, village durement touché par le tremblement de terre, l’air est chargé d’une activité effrénée. Une initiative humanitaire, menée par des jeunes bénévoles venus de Berrechid, s’est mise en place. Leur mission? Installer sur place une cuisine collective pour nourrir les victimes du séisme.

Au milieu de cette agitation, l’équipe dépêchée par Le360 rencontre Aziza, la quarantaine, supervisant la préparation d’un tajine de viande et d’olives. Ses mains, occupées à concocter les mets, racontent une histoire d’amour et de sacrifice. «Mon foyer est à Berrechid, mais mon cœur est aujourd’hui ici à Moulay Brahim, parmi ceux qui ont tout perdu», murmure-t-elle.

Et elle n’est pas seule. Environ 30 volontaires, touchés par les images déchirantes circulant sur les réseaux sociaux, ont décidé d’agir. «Des bouchers, des boulangers et des cuisiniers nous ont rejoints. Ensemble, nous travaillons d’arrache-pied pour apporter un peu de réconfort aux sinistrés», témoigne Hicham Kamiri, coordinateur de cette initiative. Un contingent de moutons a même été emmené sur place, afin de garantir des repas frais et nourrissants.

Lire aussi : Séisme: plus de 1.000 répliques en moins de deux semaines dans la province d’Al Haouz

Parmi les habitants, la gratitude est immense. «Ils cuisinent avec amour, apportant lumière et chaleur à nos journées assombries par le drame», dit cette femme reconnaissante. Un homme ajoute: «Ils sont notre espoir, notre réconfort». Et pour une dame plus âgée, la présence des bénévoles est de l’ordre de la bénédiction divine: «Hamdoullah, leur compassion nous rappelle la beauté de l’humanité».

Et les efforts ne se limitent pas à la nourriture. Deux fours, une machine à pétrir, des camions chargés de provisions, de couvertures et de matelas… tout est mobilisé pour soulager, autant que peut se faire, la peine des habitants de Moulay Brahim.