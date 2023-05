Samir: les bacs de stockage à nouveau remplis de pétrole

Ce n’est pas la bonne nouvelle attendue, mais c’est un fait marquant dans ce dossier. Les bacs de stockage du raffineur sont de nouveau remplis de pétrole, permettant au Maroc d’exploiter ses capacités ô combien stratégiques.

Dans son édition du vendredi 26 mai, Al Ahdath al Maghribia rapporte que la dernière décision du tribunal de commerce de Casablanca, autorisant la marque Yoom à utiliser les installations de la Samir, s’est concrétisée sur le terrain. Depuis mardi dernier, les bacs de stockage du raffineur ont pu recevoir du pétrole. L’annonce a été faite par le syndicat national du pétrole et du gaz, expliquant que cette décision permettra d’importer et de distribuer les produits pétroliers sur le marché national.

La même source va plus loin, et voit dans cette évolution un fait très positif. En effet, la réussite de la première opération menée par la société locataire est la preuve que les installations du raffineur ont résisté à l’arrêt d’activité. Elles restent opérationnelles, en dépit des rumeurs faisant état de leur délabrement. Pour le syndicat, ces rumeurs sont le fait d’«ennemies» de l’industrie marocaine et de certains lobbies qui souhaitent contrôler le marché des hydrocarbures.

Comme le souligne Al Ahdath Al Maghribia, l’objectif derrière la location des bacs de stockage de la Samir est de renforcer les capacités de stockage des produits énergétiques du royaume. Le syndicat, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), ajoute dans ce sens que cela permet également d’améliorer les conditions d’une concurrence saine sur le marché des hydrocarbures, ce qui servira inéluctablement les intérêts des consommateurs.

Néanmoins, cette évolution positive ne fait pas oublier au syndicat sa principale revendication. Dans sa sortie au sujet de cette première opération menée par Yoom, le syndicat insiste sur la nécessité d’un redémarrage de l’activité du raffineur, qui passe par l’encouragement d’une cession de l’entreprise soit au secteur privé, soit à l’Etat à travers la conversion des dettes.