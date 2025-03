Salé: ruée vers la médina pour les préparatifs de l’Aïd, entre joie et inflation

Dès le début de l’après-midi, les habitants ont commencé à se diriger en grand nombre vers l’ancienne médina de Salé, réputée pour ses nombreux commerces, notamment le marché municipal. On y trouve également des boutiques de vêtements pour enfants, hommes et femmes. La kissaria est pleine de monde. Ce centre névralgique de la ville abrite aussi des commerces d’alimentation générale tels que des pâtisseries, des marchands de gâteaux, des boucheries et des poissonneries.

De nombreux visiteurs interrogés par Le360 ont apprécié l’atmosphère festive qui règne dans le quartier. Cependant, un point commun est ressorti de leurs témoignages: l’augmentation des prix de divers produits. «Il y a beaucoup de choix, mais les prix sont plus élevés», a déclaré un passant. Un autre client a noté que la médina n’a plus la même concentration d’habitants qu’avant, expliquant que l’urbanisation de Salé a poussé de nombreux citoyens à s’installer dans de nouveaux quartiers de la ville.