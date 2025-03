«C’est une tradition incontournable»: à Agadir, les habits neufs sont au cœur des préparatifs de Aïd Al-Fitr

Par une matinée déjà chaude malgré l’heure matinale, Souk El Had, à Agadir, grouille déjà de chalands. Se faufilant dans les ruelles bordées d’étals colorés, des dizaines de familles sont à la recherche de la tenue idéale pour leurs enfants. Comme chaque année, à l’approche de Aïd Al-Fitr, ce gigantesque marché devient un carrefour incontournable pour les achats vestimentaires: des jellabas aux petits ensembles modernes, tout est passé en revue.

Rachid, père de famille croisé devant un stand de vêtements pour enfants, a déjà les bras chargés de paquets. «C’est une tradition chez nous. Chaque année, nous achetons des habits neufs pour les petits à l’occasion de l’Aïd. C’est une façon de leur faire plaisir. Ici, au souk, on trouve de tout, et surtout à des prix convenant à toutes les bourses», confie-t-il. Il marque une pause, observe son garçonnet en train d’essayer une chemise, avant de reprendre: «Avec un peu de patience, on peut vraiment habiller toute la famille sans exploser son budget.»

Du côté des commerçants, la période représente un pic d’activité logiquement très attendu. Oussama, jeune commerçant spécialisé dans les vêtements traditionnels, ne cache pas sa satisfaction. «Depuis quelques jours, il y a un véritable rush des clients. Les jellabas partent comme des petits pains. Les Gadiris tiennent à préserver les traditions. Même les jeunes ont envie de porter quelque chose de symbolique pour l’Aïd», observe-t-il.

À Agadir, les familles cherchent la tenue parfaite pour l’Aïd. (M.Oubarka/Le360). le360

Même constat chez Kamal, installé à quelques étals de là. «C’est la meilleure période de l’année pour nous. Il y a beaucoup de passage. Les clients recherchent des habits de qualité, mais à des prix abordables. Nous essayons de proposer des gammes pour tous les budgets. Et ça marche», partage-t-il tout sourire.

À mesure que l’on avance dans les allées du souk, un constat s’impose à nos yeux: le mariage harmonieux entre habits traditionnels et tendances plus actuelles. Si certains parents privilégient des vêtements au style contemporain, d’autres, avec une pointe de nostalgie, se tournent vers les coupes et broderies d’antan. Et à Souk El Had, il y en a justement pour tous les goûts.