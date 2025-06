Saison estivale: ces vieilles pratiques qui ressurgissent sur les plages

Chaque année, au début de la saison estivale, les autorités des préfectures et provinces lancent une campagne. Leur objectif est de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les vacanciers profitent de leurs activités en toute sécurité et dans le respect de l’environnement.

Pourtant, quelques jours après le début de la saison, de vieilles habitudes refont surface, gâchant l’expérience des vacanciers. Parfois même avant qu’ils n’atteignent le sable des plages, leurs moments de détente et de convivialité sont transformés en de mauvaises expériences, comme le rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 14 et 15 juin.

En effet, «des lobbies et des intermédiaires mettent à profit la ruée des estivants et des touristes sur les sites des plages, pour en tirer profit comme bon leur semble et priver les finances des communes de recettes importantes avec la complicité de certains élus et responsables locaux», indiquent les sources du quotidien.

Al Akhbar ajoute qu’une anarchie s’installe sur ces sites. Le domaine maritime est exploité illégalement via des autorisations temporaires, souvent délivrées à des fins électorales. Les commissions de contrôle, quant à elles, ferment généralement les yeux sur la flambée des prix. Cette situation pousse les vacanciers, dont les plaintes restent sans suite, à subir la situation qui leur est imposée.

Alors que, fait remarquer le quotidien, «pour promouvoir le tourisme interne et externe, nous avons besoin de mesures anticipatives qui résident dans une gestion rigoureuse et transparente des autorisations temporaires livrées par les collectivités territoriales pour l’occupation du domaine maritime, la mise en place des commissions de contrôle sur les lieux pour protéger les consommateurs».

La question concerne également le respect des cahiers des charges par les sociétés qui gèrent les parkings afin de mettre un terme au harcèlement des gardiens de voiture.

De même, ajoute Al Akhbar, «pour assurer le succès de la saison et mieux se préparer pour l’organisation de grandes manifestations continentales et mondiales, il est important de mettre un terme à l’anarchie des prix, en les soumettant aux normes de qualité des services qui devrait faire la différence, en vue de permettre aux estivants de pratiquer leurs activités estivales, sportives et ludiques dans de meilleures conditions».