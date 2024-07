Revue du web. Le Raja remporte la Coupe du Trône

🆘 Ces sauvages vont gâcher la fête et saccager des voitures et mobilier urbain lors de la finale de la Coupe du Trône à Agadir. @DGSN_MAROC Tolérance zéro pour ces apaches qui doivent être tous arrêtés, condamnés et interdit de stade. pic.twitter.com/8txXX0HNp7