Revue du web. Le Musée national du football inauguré par Aziz Akhannouch

🎙️ Walid Regragui 🇲🇦 :



"Nous avions déjà la parole et l'accord de Brahim lorsqu'il était à Milan. Cela fait un an et demi que nous sommes en contact. Mais pour assurer son arrivée, il fallait d'abord qu'il revienne à Madrid. 🤝



Les Marocains devraient être fiers de Brahim.… pic.twitter.com/CZzigz3f16