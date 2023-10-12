Société

Revue du web. Le joueur du Wydad Oussama Falouh hospitalisé

Oussama Falouh, footballeur du Wydad.

Revue du webVictime d’un grave accident de la circulation et d’une fake news annonçant son décès, le joueur du Wydad Oussama Falouh est actuellement hospitalisé et se trouve dans un état «stable»; La maire de Rabat, Asmâa Rhlalou, s’accroche à son poste malgré la perte de sa majorité au Conseil de la ville. Round-up.

Par Khalil Ibrahimi
Le 12/10/2023 à 18h00

Victime d’un grave accident de la circulation et d’une fake news annonçant son décès, le joueur du Wydad Oussama Falouh est actuellement hospitalisé et se trouve dans un état «stable».

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Posted by Temara news on Friday, October 6, 2023
Par Khalil Ibrahimi
Le 12/10/2023 à 18h00
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