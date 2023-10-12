Revue du web. Le joueur du Wydad Oussama Falouh hospitalisé

Victime d’un grave accident de la circulation et d’une fake news annonçant son décès, le joueur du Wydad Oussama Falouh est actuellement hospitalisé et se trouve dans un état «stable».
صباح الخير عليكم حالة أسامة فلوح ولله الحمد الحد الساعة مستقرة ،ولكن ليست جيدة نتمنى أن يستجيب جسده مع ما يقدمه الطاقم...Posted by Salah Kabli on Wednesday, October 11, 2023
تعرض لاعب جمعية الرضا الرياضية السابق أسامة فلوح واكاديمية محمد السادس والفتح الرياضي و انجي وافرانش الفرنسي ...Posted by جمعية الرضا الرياضية لكرة القدم "Arsf" on Wednesday, October 11, 2023
🟢على إثر حادثة السير الخطيرة التي تعرض لها لاعب الوداد الرياضي البيضاوي أسامة فلوح، تتمنى كل مكونات نادي الإتحاد الرياضي...Posted by نادي الاتحاد الرياضي المراكشي كرة القدم on Wednesday, October 11, 2023
♻️ اللاعب أسامة فلوح لاعب الوداد الرياضي و المعار الى فريق نهضة زمامرة في حالة حرجة بعد تعرضه لحادثة سير مميتة صباح...Posted by Raja pro Officiel on Wednesday, October 11, 2023
La maire de Rabat, Asmâa Rhlalou s’accroche à son poste malgré la perte de sa majorité au Conseil de la ville.
ما يزال التوتر يطبع العلاقة بين رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، ومستشاري المجلس من فرق الأغلبية التي...Posted by تمغرابيت on Sunday, October 8, 2023
قاطعها 70 مستشارا.. أغلالو تفشل بعقد دورة أكتوبر بسبب عدم اكتمال النصاب كما كان متوقعا، فشلت أسماء أغلالو عمدة العاصمة...Posted by 24 مرصد بريس/marsad Press 24 on Friday, October 6, 2023
بشكل متسارع، يضيق الطوق حول أسماء أغلالو، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، بعد انفراط عِقد أغلبيتها داخل المجلس...Posted by Temara news on Friday, October 6, 2023