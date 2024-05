Revue du web. Comment la Toile a réagi à l’affaire Leila Benali-Andrew Forrest

La sioniste extrémiste @YaelBRAUNPIVET devient hystérique et perd le contrôle à la vue du drapeau de la #Palestine.



Cette pro génocide a une fois de plus oublié qu'elle est la Présidente de l'assemblée nationale de la France, et non la Présidente de la Knesset israélienne ! pic.twitter.com/HwqN1yoIGi