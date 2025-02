Revue du web. Casablanca: polémique après le décès d’une jeune fille qui avait inhalé du «gaz hilarant»

🚨 Le Procureur réitère le fait que le baiser de Luis Rubiales envers Jenni Hermoso n'était pas consenti et réclame 2 ans et demi de prison pour l'ex-président de la RFEF



⚖️ La Justice réclame également un an de prison pour Jorge Vilda, ex-sélectionneur



🗞️ @partidazocope pic.twitter.com/KSEtgusa2Q