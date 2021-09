J?suis au taf et j?arr�te pas de penser aux 3 routiers martyrs marocains l�chement tu�s au Mali par les g�n�raux alg�riens et le Polisario.

Notre r�ponse doit �tre ferme. Nous devons nous sentir en s�curit� � l?�tranger et encore plus en Afrique, notre continent.