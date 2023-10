Revue du web. Accusé d’être «en lien avec les Frères musulmans», Benzema envisage de porter plainte contre Darmanin

🚨🚨 Me Hugues Vigier, avocat de Karim Benzema, annonce qu’il va porter plainte contre Gérald Darmanin :



« Porter plainte, oui (…) C'est une fausse information et on ne fait pas ça à la légère quand on est ministre de l'Intérieur. Peut-être pour unjure publique. C'est différent… pic.twitter.com/y6KX87KGW1