Restes de repas, sable souillé, déchets éparpillés... l’envers du décor de la plage du Centre de Mohammedia

Située à proximité des gares ferroviaire et routière, la plage du Centre de Mohammedia reste l’une des destinations les plus accessibles de la région. Chaque été, elle attire un grand nombre d’estivants.

Mais cet engouement croissant n’est pas sans conséquence. À mesure que les journées s’enchaînent, les déchets s’accumulent sur le sable. Reste alimentaires, sacs en plastique, bouteilles vides ou mégots... Autant de traces laissées par les visiteurs, qui ternissent l’image de la plage et compliquent les efforts de maintien de la propreté.

La situation est bien connue des associations locales qui, chaque été, tentent de sensibiliser les vacanciers aux bons gestes. Mohamed Sahimi, président de l’association Zohour pour l’environnement et le développement, tire la sonnette d’alarme: «Chaque jour, on assiste aux mêmes scènes. Beaucoup de vacanciers ne respectent pas du tout l’espace public.»

«Ce comportement nuit à l’image de la ville et met en danger la santé des autres usagers. Ce que nous demandons, ce n’est pas seulement la sensibilisation, mais aussi l’adoption de lois contraignantes. Il faut des règles et des amendes pour ceux qui polluent. Sans cadre légal, les incivilités continueront», estime-t-il.

Le problème ne tient pas uniquement à l’affluence, mais bien à l’absence de gestes simples. La présence de poubelles ne suffit pas toujours, certaines sont saturées, d’autres ignorées. Résultat: le sable se retrouve régulièrement souillé. «On aime venir ici car c’est facile d’accès et l’ambiance est familiale. Mais parfois, on hésite à poser notre serviette tellement le sable est sale», regrette Hicham, un visiteur.

«Préserver la plage commence par des gestes simples: ramasser ses déchets, respecter les lieux, penser aux autres. Tant que cette conscience collective fera défaut, la plage du Centre continuera à subir les conséquences de l’incivisme», conclut-il.