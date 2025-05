Résorption des bidonvilles à Casablanca: deux ans pour tout faire

Mohamed Mhidia, wali de la région Casablanca-Settat, a supervisé, en présence du directeur régional de l’Habitat et de représentants de la société Idmaj Sakane, la cérémonie de remise des clés des appartements aux bénéficiaires ayant finalisé les démarches administratives nécessaires. Cette initiative s’inscrit dans les efforts soutenus du ministère de l’Intérieur, à travers le conseil de la wilaya, pour éradiquer les bidonvilles et améliorer les conditions de vie des habitants de la région, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 16 mai.

«Ce projet fait partie d’un programme global visant à reloger environ 62.000 familles à l’échelle régionale, dans le but de faire de Casablanca une ville sans bidonvilles à l’horizon 2027», lit-on. Plus de 18,5 milliards de dirhams ont été mobilisés par le conseil préfectoral, la direction des domaines de l’État, la société de développement local Casablanca Aménagement, l’agence urbaine, ainsi que d’autres partenaires, pour garantir le succès de cette opération.

Dans l’arrondissement Hay Hassani, environ 2.600 familles, réparties sur 41 douars, devraient bénéficier de ces projets de relogement. Elles seront réinstallées dans le projet Anassi Riyad Essalam, dont la première tranche, comprenant 991 appartements, a déjà été achevée. La deuxième tranche devrait être finalisée d’ici 2026, ce qui contribuera de manière significative à résoudre la problématique de l’habitat insalubre dans la zone.

«Le nouveau projet d’habitat Anassi Riyad Essalam se distingue par son emplacement stratégique, pensé pour répondre aux besoins des familles bénéficiaires. Il comprend des équipements sociaux et des services de base intégrés, garantissant une vie décente et stable aux habitants», lit-on encore.

Le wali de la région supervise personnellement l’accélération et la facilitation des procédures administratives liées au programme, parallèlement à la mise en place d’un guichet unique réunissant les représentants des différentes parties prenantes: ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Habitat, Casablanca Aménagement, autorités locales, représentants des banques et bureau de légalisation des signatures. Cette mesure vise à simplifier le traitement des dossiers des familles éligibles et à mettre fin aux zones de bidonvilles dans l’arrondissement Hay Hassani d’ici 2026.