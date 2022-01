© Copyright : DR

Contrairement au transport aérien, aucune date n’a encore été déterminée pour la reprise du transport maritime de passagers au départ et à destination du Maroc, a appris Le360 d'une source sûre.

Le communiqué du gouvernement annonçant la reprise des vols au départ et à destination du Maroc, à partir du 7 février prochain, est clair et précis. Seules les frontières aériennes sont aujourd’hui concernées par cette décision.

Qu’en est-il alors du transport maritime de passagers? Pour l’heure, confie un responsable au ministre du Transport et de la logistique que Le360 a contacté, rien de nouveau n’est à signaler. Les lignes maritimes reliant les ports de Tanger Med et de Nador aux ports espagnols, français et italiens, demeurent suspendues jusqu’à nouvel ordre.

A la publication de ces lignes, le gouvernement n’a encore émis aucune directive concernant les frontières maritimes, précise cet interlocuteur. Encore faut-il réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la reprise du trafic maritime de passagers dans des conditions optimales (comme des laboratoires mobiles de dépistage du Covid-19 à bord des navires, etc.).



Le gouvernement a annoncé hier, jeudi 27 janvier, la réouverture à partir du 7 février 2022 de l’espace aérien aux vols au départ et à destination du Maroc.

Cette décision intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, et fait suite aux recommandations de la commission scientifique et technique, en prenant en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans le Royaume, a précisé le gouvernement dans son communiqué.

Pour accompagner la mise en oeuvre de cette décision, une commission technique examine actuellement l’examen des mesures à adopter dans les postes frontières et les conditions qui seront requises pour les voyageurs, lesquelles seront annoncées ultérieurement, indique ce même document.