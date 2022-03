Le bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine s'est réuni, lundi 28 mars 2022, avec des parlementaires du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme.

La réintégration des étudiants marocains d’Ukraine après le déclenchement du conflit armé avec la Russie figure désormais sur la table des discussions des groupes parlementaires, selon le collectif représentant ces ressortissants qui ont été obligés de quitter ce pays à l'Est de l'Europe, suite au déclenchement du conflit armé avec la Russie.

Le bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine est allé à la rencontre des groupes parlementaires pour discuter de leur réintégration universitaire, alors qu'ils ont été obligés de quitter les bancs des universités ukrainiennes après le déclenchement du conflit armé avec la Russie.

En premier lieu, les membres du bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine se sont réunis le lundi 28 mars dernier, avec Noureddine Moudiane et Abdelhalim El Mansouri, du groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme.

Selon le bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine, contacté par Le360, cette réunion a été consacrée aux solutions que l’Exécutif pourrait prendre pour faciliter la réintégration universitaire de ces étudiants, que ce soit au Maroc ou à l’étranger.

Le groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme a ainsi promis de ne ménager aucun effort pour défendre les intérêts de ces ressortissants qui ont été contraints de quitter ce pays de l'Est de l'Europe.

D’autres réunions sont également prévues prochainement avec les groupes parlementaires du Rassemblement national des indépendants (RNI) et du Parti authenticité et modernité (PAM), nous confirme le bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine.

Lors du point de presse hebdomadaire du jeudi 24 mars dernier, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a indiqué que plus de 7.000 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par le ministère de l'Enseignement supérieur, afin de recenser ces étudiants et d'identifier leurs domaines de formation et leur niveau d’études.

Le porte-parole du gouvernement avait aussi déclaré que l’Exécutif étudiait plusieurs options pour permettre à ces étudiants de retourner sur les bancs de l’université, en concertation avec toutes les parties prenantes.

Il avait également indiqué qu’après avoir reçu les réponses des étudiants marocains d’Ukraine, le gouvernement allait vérifier l'exactitude de ces informations, ce qui permettra de connaître le nombre exact des étudiants, pour examiner les différentes solutions en perspective.

Dès que cette opération sera achevée et que les options seront déterminées, l’Exécutif annoncera les mesures qui seront déployées pour ces étudiants, avait-il précisé.