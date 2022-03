Étudiants marocains d’Ukraine: le gouvernement est en train d’examiner les candidatures reçues

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas s’exprime au cours du point de presse tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, jeudi 24 mars 2022, à Rabat.

Le gouvernement est en train d’examiner plusieurs options pour permettre aux étudiants marocains d’Ukraine de poursuivre leurs études. Et jusqu’à présent, plus de 7.000 d'entre eux se sont inscrits sur la plateforme numérique créée par la tutelle pour les recenser et identifier leurs domaines de formation et niveaux d’études, selon Mustapha Baitas.

Lors du point de presse hebdomadaire de ce jeudi 24 mars 2022, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a déclaré que jusqu’à présent, plus de 7.000 étudiants se sont déjà inscrits sur la plateforme numérique créée par la tutelle. L’objectif étant de recenser ces étudiants et d'identifier leurs domaines de formation et leurs niveaux d’études. Le porte-parole du gouvernement a, en outre, indiqué que l’Exécutif est en train d’étudier plusieurs options pour permettre à ces étudiants de retourner sur les bancs de l’université. Et ce, en concertation avec toutes les parties prenantes. Marocains d’Ukraine: 4.885 étudiants recensés par la tutelle, deux options pour assurer leur réintégration Il a également noté qu’après avoir reçu les réponses des étudiants marocains d’Ukraine, le gouvernement est en train de vérifier l'exactitude de ces informations. Ceci permettra de connaître le nombre exact des étudiants pour examiner les différentes solutions en perspective. Dès que cette opération sera terminée et que les options seront déterminées, l’Exécutif annoncera les mesures qui seront déployées en faveur de ces étudiants, a-t-il conclu.

Par Majda Benthami