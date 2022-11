Registre national de la population: les étapes à suivre pour s'inscrire et bénéficier d’un programme d’appui social

Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, répond à une question orale au cours d’une des séances hebdomadaires de la Chambre des Conseillers, le 28 décembre 2021 à Rabat.

Depuis le 27 octobre 2022, le Registre national de la population est opérationnel dans les préfectures de Salé et Skhirat-Témara, ainsi que dans les provinces de Khemisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane. Voici les étapes à suivre par les ménages pour s'inscrire et bénéficier d’un programme d’appui social.