Le Registre national de la population entame sa phase opérationnelle

Depuis le 27 octobre 2022, le Registre national de la population est opérationnel dans les préfectures de Salé et Skhirat-Témara et dans les provinces de Khemisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, dans une nouvelle décision publiée dans la dernière livraison du Bulletin officiel.

Après une phase pilote initiée dans un premier temps dans la préfecture de Rabat et la province de Kénitra, le Registre national de la population (RNP) est désormais opérationnel dans l'ensemble des préfectures et provinces de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Une nouvelle décision du ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, publiée dans la dernière livraison du Bulletin officiel, vient acter cette mesure. Le déploiement du RNP dans l'ensemble des préfectures et provinces de la région Rabat-Salé-Kénitra intervient en application de la loi n°72.18 relative au système de ciblage des bénéficiaires des programmes d’accompagnement social et de la création de l’Agence nationale des registres, notamment son article 43, ainsi que le décret n°2.21.473 pris pour l'application de la loi n°72.18, notamment son article 14. Concrètement, le RNP se présente comme un nouvel instrument légal créé pour augmenter l’efficacité du système de gestion de l’appui social par le traitement électronique des données à caractère personnel de toute la population sur le territoire national, à travers la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’actualisation et la vérification de la véracité des données déclarées par les personnes, surtout celles désireuses de bénéficier de programmes sociaux. Registre national de la population: la phase pilote a démarré à Rabat L’inscription au RNP s'effectuera à la demande de tout Marocain ou étranger résidant au Maroc souhaitant bénéficier de programmes d’appui social de l’Etat. Une fois inscrite au RNP, la personne se voit attribuer un identifiant digital civil et social (IDCS). Cet identifiant est utilisé comme lien d'interopérabilité entre les bases de données des administrations publiques, des collectivités territoriales ou des organismes publics qui gèrent des programmes d'appui social. L’IDCS servira également de point d’entrée au registre social unique (RSU), autre pilier du programme de ciblage des aides gouvernementales. Le RSU contiendra les informations socio-économiques des ménages souhaitant bénéficier des différents programmes sociaux, afin de cibler ceux qui remplissent les conditions pour en bénéficier, sur la base d'une formule de scoring.

Par Hajar Kharroubi