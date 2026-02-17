Ramadan: réactivation du numéro 5757 pour renforcer la surveillance des marchés

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions prises par la commission interministérielle chargée de la veille et du suivi de l’approvisionnement des marchés et de l’évolution des prix durant le mois de Ramadan, les autorités ont annoncé la réactivation du numéro téléphonique court unifié 5757, destiné à recevoir les plaintes et observations des consommateurs pendant toute la durée du mois sacré. Cette initiative intervient parallèlement au déploiement des commissions de contrôle sur le terrain, chargées de surveiller le fonctionnement des marchés et de veiller au respect des règles commerciales, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce mercredi 18 février.

La réactivation de ce dispositif s’inscrit dans l’ensemble des mesures adoptées pour accompagner cette période marquée traditionnellement par une hausse significative de la consommation. Ce numéro permet aux citoyens, dans toutes les régions du Royaume, d’entrer directement en contact avec les cellules chargées de la réception et du traitement des plaintes au niveau des préfectures et provinces. Les usagers peuvent appeler ce service à partir de n’importe quel téléphone fixe ou mobile relié aux réseaux nationaux de télécommunication, a-t-on pu lire.

Les autorités précisent que les services concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des numéros de contact ainsi que des cellules de permanence. L’objectif est de permettre aux consommateurs et aux acteurs concernés de signaler les cas de fraude, les manquements aux normes de qualité et de sécurité des produits mis en vente ou destinés à la consommation, ainsi que les situations de pénurie, les pratiques commerciales illégales ou encore les actes de concurrence déloyale. Le communiqué souligne également que le coût de l’appel vers ce numéro est calculé selon le tarif normal des appels vers les lignes fixes, en fonction du type d’abonnement, sans frais supplémentaires.

Les autorités ont par ailleurs confirmé la mise en place de dispositifs organisationnels afin d’assurer la gestion optimale de ce service et la réception des appels des citoyens quotidiennement durant le mois de Ramadan, de neuf heures du matin à six heures du soir, précise Al Ahdath Al Maghribia. Cette mobilisation s’inscrit dans une dynamique plus large lancée depuis la réunion de la commission interministérielle tenue à la fin du mois de janvier dernier. À la suite de cette rencontre, le ministère de l’Intérieur a engagé des actions de terrain à travers les gouverneurs et responsables territoriaux, avec des instructions directes visant à renforcer la présence des commissions de contrôle dans les marchés locaux pour surveiller les prix des denrées alimentaires et vérifier leur disponibilité.

Cette démarche intervient après plusieurs communications émanant des autorités provinciales appelant à un renforcement du contrôle des prix et à la mise en place de lignes téléphoniques destinées à recevoir les plaintes des citoyens concernant toute hausse injustifiée ou toute pratique portant atteinte aux intérêts des consommateurs. Parallèlement, la commission interministérielle a tenu une nouvelle réunion au cours de laquelle elle a affirmé que la situation de l’approvisionnement en produits de base demeure normale. Elle a également précisé que les stocks disponibles, la production attendue et l’offre prévisionnelle sont jugés suffisants pour répondre aux besoins des citoyens pendant le mois de Ramadan ainsi que durant la période qui le suit.

Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie globale visant à protéger le pouvoir d’achat des citoyens et à garantir la stabilité des prix ainsi que la disponibilité des produits essentiels. Toutefois, les associations marocaines de protection des consommateurs continuent de réclamer la pérennisation de ces commissions et des campagnes de contrôle, estimant qu’elles ne devraient pas être limitées à des interventions saisonnières liées uniquement au mois de Ramadan, mais constituer une politique permanente fondée sur l’anticipation et la dissuasion.

Le mois de Ramadan se caractérise traditionnellement par une forte dynamique commerciale et une affluence notable des consommateurs. Les espaces de vente de produits alimentaires connaissent une fréquentation particulièrement importante, avec une forte demande pour les viandes, les légumes, les fruits, les fruits secs, les épices et les légumineuses, ainsi que pour l’ensemble des produits entrant dans la préparation des plats traditionnels marocains qui composent la table du ftour. Les commerces spécialisés dans la vente de dattes et de pâtisseries traditionnelles enregistrent également une hausse significative de leur activité durant cette période.

Devant cette intensification de l’activité commerciale, les commissions provinciales chargées du contrôle des prix et de la qualité renforcent leurs interventions à travers l’intensification des campagnes de contrôle sanitaire et économique. Ces opérations visent à garantir la qualité des produits proposés aux consommateurs, à assurer le respect des conditions de stockage, à protéger le pouvoir d’achat, à lutter contre les pratiques de spéculation et d’accaparement, ainsi qu’à faciliter la circulation et l’organisation dans les marchés, particulièrement au cours des périodes de forte affluence.